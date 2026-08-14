‘La granja VIP 2026’: Revelan al quinto confirmado para la segunda temporada del reality, ¿Niurka o Kunno?

Hay mucha especulación sobre quién podría ser el quinto granjero confirmado para la segunda temporada de ‘La granja VIP’, cuyo estreno está programado para principios de septiembre. Tras la revelación del comediante Kevyn Contreras, se dieron a conocer algunas pistas sobre su identidad.

Se mostró una especie de bufanda de plumas blancas. Por otra parte, en los promocionales se pueden ver unos lentes de sol y un celular recibiendo muchos mensajes. Con esto en mente, ya se ha especulado que podría ser una actriz o una influencer. Te contamos los detalles.

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Revelación del quinto confirmado para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY 14 de agosto?

La revelación de granjeros para ‘La granja VIP’ ya comenzó. Hasta este momento, se han dado a conocer a tres, quienes son:

Carlos Trejo: Influencer y cazafantasmas.

Ivonne Montero: Actriz

Kenny Áviles: Cantante y líder de la agrupación ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras: Comediante

Aunque no se ha dicho de forma oficial cuántos participantes habrá para esta edición, se ha dejado ver que serían un total de 20. Y es que las redes oficiales del show compartieron una imagen sobre los confirmados y se puede observar que hay un total de 20 espacios.

Se han mencionado nombres de posibles concursantes como Niurka Marcos, Manelyk y Polo Morín. Por otro lado, diversos medios han reportado que, presuntamente, Imelda Tuñón ya estaba dentro del proyecto. No obstante, la habrían descartado por sus problemas legales.

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Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

En su momento, se llegó a pensar que la segunda temporada de ‘La granja VIP’ se estrenaría hasta octubre, al igual que su antecesora. Sin embargo, hace algunas semanas se confirmó que iniciará sus transmisiones el 6 de septiembre.

Se podrá ver por el canal de Azteca UNO y Disney Plus, aplicación en la que también se tendrá acceso al 24/7. Los conductores y panelistas serán los mismos. Kristal Silva será copresentadora junto al titular.

En tanto que los críticos seguirán siendo:

Flor

Linet Puente

Ferka

Rey Grupero

Se ha especulado que Alfredo Adame también estaría en el programa. No obstante, el propio actor indicó que todavía no había nada en concreto, pues debe ver si este proyecto compagina con los compromisos laborales que ya tiene pactados.

Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Él es el quinto granjero confirmado para ‘La granja VIP’

Tal y como se había especulado en redes sociales, Kunno fue el quinto confirmado para la segunda temporada de ‘La granja VIP’.

El influencer dijo estar totalmente listo para este proyecto. Sostuvo que ha tenido contacto con los animales en el pasado. Al preguntarle si tiene alguna estrategia, simplemente dijo que tratará de llegar a la final y defenderse siempre que sea necesario.

Cabe mencionar que, en su momento, él mismo dijo que estaría trabajando con Manelyk González próximamente. Por ello, muchos han teorizado que la creadora de contenido también estaría en este concurso.

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