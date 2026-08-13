‘La granja VIP 2026’: El cuarto granjero confirmado para la nueva temporada del reality HOY 13 de agosto
Este jueves 13 de agosto, se dio a conocer al cuarto granjero confirmado para la segunda temporada de ‘La granja VIP’. ¿De quién se trata?
Las revelaciones de los confirmados para la segunda temporada de ‘La granja VIP’ ya han comenzado. Hasta el momento, se ha revelado a tres participantes que prometen hacer que esta edición sea más exitosa que la primera.
Durante la transmisión de este jueves 13 de agosto de ‘Venga la alegría’, se dio a conocer al cuarto ‘granjero’ de este proyecto. De acuerdo con las pistas otorgadas, se trata de una persona que hace reír mucho. Te contamos de quién se trata.
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¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’?
En días previos, se revelaron a los primeros tres participantes de ‘La granja VIP 2026’, quienes son:
- Carlos Trejo: Influencer y cazafantasmas.
- Ivonne Montero: Actriz y estrella de reality.
- Kenny Avilés: Cantante y líder de ‘Kenny y los eléctricos’.
Se desconoce de forma oficial cuántos granjeros habrá en esta edición. En redes sociales, se ha especulado que sería un total de 20. No obstante, esto no ha sido confirmado hasta el momento. En los últimos meses, se han filtrado listas con los posibles nombres que entrarían al proyecto. Estos son algunos de los mencionados:
- Niurka Marcos
- Manelyk González
- Polo Morín
- Agustín Fernández
- Myriam Montemayor
Se dijo en su momento que Imelda Tuñón también estaría en el proyecto. No obstante, tuvieron que descartarla a último momento debido a los problemas legales que está enfrentando. Sin embargo, todo queda en calidad de RUMOR.
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¿Cuándo se estrena ‘La granja VIP 2026’ y quiénes serán los conductores?
Lejos de lo que se pudiera pensar, no hubo cambios en el elenco de conductores y panelistas en ‘La granja VIP 2026'. Kristal Silva estará de copresentadora junto al extitular de ‘Otro rollo’. Por otra parte, los críticos seguirán siendo:
- Ferka
- Flor
- Linet Puente
- Rey Grupero
De manera no oficial, se dijo que Alfredo Adame también formaría parte. Recordemos que él ganó la edición pasada del show. En una reciente entrevista, el actor dijo que, si bien ha estado en negociaciones, no sabe si estará en el proyecto, ya que tiene otros compromisos.
El estreno está programado para el próximo 6 de septiembre. No se ha dado a conocer el horario oficial, pero se estima que comenzará a las 8:00 pm. Se podrá ver por Azteca UNO y Disney Plus, plataforma que también dará acceso a la transmisión 24/7.
El calendario semanal quedará de la siguiente forma:
- Lunes: Prueba del capataz.
- Martes: Duelo de nominación
- Miércoles: Asamblea.
- Jueves: Salvación
- Viernes: Traición.
- Domingo: Gala de eliminación
El cuarto granjero confirmado para ‘La graja VIP 2026’ HOY jueves 13 de agosto
El cuarto granjero confirmado fue Kevyn Contreras. Su presentación fue algo peculiar, ya que se mostró sin camisa. Dijo estar nervioso de que la gente “no tolere su humor norteño”.
Cabe mencionar que, hace algunos días, el propio comediante regiomontano de 30 años anunció que tomaría una pausa en su carrera humorística.
A través de un comunicado, ‘el Bicolor’ dijo que había tomado “varias decisiones importantes” que lo orillaban a un retiro temporal. En aquel entonces, no quiso decir nada más, pidiéndole al público que tuviera paciencia.
“Por ahora no puedo contarles mucho más. Sé que habrá preguntas y seguramente muchas especulaciones, y espero que cuando regrese pueda seguir contando con su cariño y apoyo siempre”, escribió.
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