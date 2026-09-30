La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados HOY, 30 de septiembre? Sorpresas, castigos y nuevos sentenciados

La tensión se apoderó de La granja VIP 2026 a horas de una nueva Asamblea. Aunque los nominados oficiales de este 30 de septiembre se conocerán hasta la gala, varios granjeros ya llegaron sentenciados por castigos, estrategias y dinámicas que cambiaron por completo el rumbo del reality. ¿Quiénes están en la cuerda floja y qué famosos podrían sumarse a la lista?

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Pistas del granjero 20 de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué ya hay cuatro nominados en La granja VIP 2026?

La cuarta semana de La granja VIP 2026 trajo cambios totales en la tabla de nominaciones. La tensión en el complejo sube y los roces entre granjeros ya son inevitables. Todo empezó con la dinámica nocturna de la Asamblea y el ejercicio del “Legado” del expulsado Carlos Trejo, el tercer eliminado. Con él quedó sentenciada la primera de la noche: Daniela “Bebeshita”.

Después llegó la dinámica “Polos opuestos ¡unidos!”, armada por el Capataz Mario “el Mono” Osuna. Ahí emparejaron a Julio Camejo con La Bebeshita, y ambos debían permanecer unidos por una línea de conexión, sin soltarla ni un momento. La regla es clara: el participante vinculado a un sentenciado asume en automático la nominación. Así, Julio Camejo entró a la lista junto a su compañera.

De última hora se supo que Fernando Lozada y Kenny Avilés también quedaron nominados esta cuarta semana. Perdieron una dinámica de parejas ante Pablo Montero y Natalia Alcocer.

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Mario ‘Mono’ Osuna / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados hoy, 30 de septiembre, antes de la Asamblea?

Hasta ahora, los nominados de La granja VIP 2026 son:



La Bebeshita

Julio Camejo (por ser pareja de la Bebeshita)

Fernando Lozada

Kenny Avilés (ambos tras perder el duelo de nominación vs Natalia Alcocer y Pablo Montero)

Pero la lista todavía puede crecer. Los nominados de hoy, 30 de septiembre, se darán a conocer hasta esta noche, durante la Asamblea. Ahí se sabrá si alguien más se suma a la tabla.

Finalmente los dos nominados de la cuarta semana por orden de la Asamblea en La granja fue Natalia Alcocer y Azalia la Negra

Sin embargo, el poder del Huevo de Oro volvió a sacudir la competencia. Pablo y Natalia obtuvieron un importante beneficio que les permitió nominar a dos nuevos granjeros, y no dudaron en utilizarlo contra Mane y Kunno, quienes terminaron sumándose a la lista de participantes en riesgo dentro de La granja VIP México 2026.

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¿Cómo votar por tu granjero favorito en La granja VIP 2026?

Las votaciones para salvar a los participantes de la tabla se hacen por los canales oficiales de la plataforma televisiva. Es un proceso sencillo, y estos son los pasos:

Entra al sitio web oficial de TV Azteca o a la sección digital de La granja VIP durante las ventanas de votación en vivo.

Regístrate o inicia sesión con una cuenta de correo electrónico o un perfil autorizado.

Busca la sección interactiva de votaciones de La Granja VIP.

Selecciona la fotografía del granjero favorito que sigue en la competencia.

Confirma el envío de tu voto antes del cierre del sistema, para que tu apoyo cuente.

La granja / TV Azteca

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La granja VIP 2026?

Las galas, debates y nominaciones de La granja VIP 2026 se transmiten por la señal de televisión abierta de Azteca UNO. La programación incluye coberturas especiales dentro de los espacios de entretenimiento del canal.

Si prefieres verlo en digital, puedes entrar a la plataforma de streaming oficial de TV Azteca y a su sitio web.