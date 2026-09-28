La granja VIP 2026: ¿'Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ en momento íntimo bajo las sábanas? Comparten VIDEO viral

Un nuevo ‘shippeo’ podría estarse viviendo en La granja VIP 2026, y es que después de varias peleas y discusiones en el programa, una escena en la noche y bajo las sábanas, despierta los rumores de “romance” entre ‘la Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ (acusado de mal padre recientemente). ¿Qué pasó?

Kevyn ‘Bicolor’ acusado de mal padre / Redes Sociales

¿Por qué Kevyn ‘Bicolor’ fue tachado de mal padre?

Durante una reciente transmisión en vivo, la conductora regiomontana Naomy Villarreal habló sobre su situación con Kevyn ‘Bicolor’, quien es su expareja y padre de sus hijas gemelas.

De acuerdo con sus declaraciones, señaló que el influencer no se habría hecho responsable de la manutención de las menores. Ante esta situación, Villarreal presentó una demanda de pensión alimenticia y actualmente continúa vigente otro proceso legal para exigir el pago de una cantidad estimada en 25 mil pesos mexicanos:

Eres un vato irresponsable y mal padre, eso te lo ganaste tú solito. O ¿por qué a un buen padre se le tiene que requerir el pago de alimento de sus hijas mes con mes? Ellas comen TOOOODOS los días, no cuando tú quieras o te acuerdes... las cosas COMO SON. Naomy Villarreal

Además, mostró un video en el que se observa a sus abogados intentando localizarlo con el propósito de notificarle sobre el presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia correspondiente a las hijas que ambos tienen en común.

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Naomy Villarreal, exnovia de Bicolor / Fotos: redes sociales

¿'Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ protagonizan momento íntimo en La granja VIP 2026?

La noche del 27 de septiembre en La granja VIP 2026 se confirmó la salida de Carlos Trejo, pero tan solo horas después, la atención se centró en Kevyn ‘Bicolor’ y ‘la Bebeshita’.

El 24/7 muestra a ambos compartiendo cama y siendo más unidos mientras todos dormían. En las imágenes se puede percibir que ambos están casi a punto de un beso, pero posteriormente se reacomodaron.

De manera casi inmediata, muchos aseguran que hubo un movimiento de manos un tanto sospechoso por parte de Kevyn, suponiendo un momento “subido de tono” entre ambos:



“ Ya se armó ”,

”, “ Hasta que se les hizo ” y,

” y, “ Nooo, por favor ”.

A pesar de que no se puede ver lo que sucede bajo las sábanas, varios especulan que pudo tratarse de alguna estrategia por parte de la conductora. ¿Tú qué opinas?

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‼️Kevyn BiColor va dormir en la misma cama que la Bebeshita💥



Siento que esto lo hace Bebeshita y su grupo para que Kevyn BiColor tenga que escoger a "La Chica que le gusta" y así dejar a su grupo con Niurka. @_PonchoDeNigris Le quieren ARRUINAR Su Juego a Kevyn #LaGranjaVIPMX… pic.twitter.com/4yaVo0WDfs — 🍫 (@TeamChocol97103) September 28, 2026

¿Quién es Kevyn ‘Bicolor’?

Kevyn Contreras, conocido popularmente como ‘Bicolor’, es un comediante y creador de contenido regiomontano de 30 años, quien ha logrado consolidar una notable presencia en plataformas digitales.

Su acercamiento con la comedia comenzó desde temprana edad, cuando realizaba imitaciones y formaba parte de programas dirigidos al público infantil. También ha trabajado junto a figuras reconocidas del género, como Brincos Dieras y Adrián Marcelo.

El sobrenombre de ‘Bicolor’ está relacionado con su particular estilo para vestir, pues suele combinar prendas en tonos rojo y azul, una característica que terminó convirtiéndose en parte de su identidad artística.

En redes sociales, Kevyn Contreras ha reunido cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, donde publica contenido relacionado con su trayectoria y trabajo como comediante.

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