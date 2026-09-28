¿Carlos Trejo era el favorito? Su salida de La granja VIP enciende las alarmas de fraude; ¿Kenny era la eliminada?

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La granja VIP 2026 la noche del 27 de septiembre por decisión del público; sin embargo, su salida generó descontento entre los seguidores del reality, quienes aseguran que era uno de los nominados más votados. ¿Hubo fraude? ¡Te contamos los detalles!

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Carlos Trejo se despide de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes estaban nominados junto a Carlos Trejo en La granja VIP 2026?

La tercera semana de La granja VIP 2026 marcó un antes y un después con la inesperada nominación de algunos participantes. La primera en estar en riesgo de salir fue Manelyk González tras el legado de María Karunna. Posteriormente, por decisión del público, subió a la tabla ‘Kenny’.

Durante la asamblea de nominados, se dio a conocer que Kevyn ‘Bicolor’ y Azalia estaban nominados automáticamente tras protagonizar una agresión física como parte de un ‘juego’. Además, por decisión de los granjeros, Julio Camejo y Carlos Trejo también fueron nominados.

Sin embargo, un giro inesperado se vivió durante la noche de la ‘traición'; aunque ‘Bicolor’ decidió sacar a Azalia de la placa de nominados, no tuvo el poder de decidir quién subiría, lo que dejó a ‘Bebeshita’ en la cuerda floja. De esa manera, los nominados junto a Carlos Trejo eran:



Julio Camejo

Manelyk González

La ‘Bebeshita’

Kenny

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Carlos Trejo, tercer eliminado de La granja VIP / IG: @ct_caza / @karlo.trejo

¿Cómo fue la salida de Carlos Trejo, ‘el Cazafantasmas’ de La granja VIP 2026?

Tras la salida de María Karunna de La granja VIP 2026, los ánimos en el reality se volvieron a encender con nuevas rivalidades, lo que marcó la tercera noche de eliminación. La primera en reintegrarse con sus compañeros fue la ‘Bebeshita’, seguida de Manelyk González.

Ante la intriga sobre el destino de Kenny en la competencia, se convirtió en la tercera granjera que aseguró su lugar en la competencia una semana más, lo que comenzó a desatar comentarios de un supuesto ‘fraude’. De esa manera, Julio Camejo y Carlos Trejo se encontraron frente a frente en la última decisión del público, pero fue el ‘Cazafantasmas’ quien se convirtió en el tercer eliminado.

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Carlos Trejo se despide de La granja VIP tras tres semanas en el reality. / Redes sociales

¿Por qué acusan de ‘fraude’ a La granja VIP tras la salida de Carlos Trejo, el ‘Cazafantasmas’?

Desde que se dio a conocer la salida de Carlos Trejo de La granja VIP 2026, se comenzó a especular sobre un supuesto fraude. De acuerdo con algunas cuentas de X como ‘DannaMoant’, el ‘Cazafantasmas’ era el participante más votados en las encuestas del público, mientras que Kenny era de las menos favoritas.

“El público se va contra el programa y demuestra su descontento llamando FRAUDE en todas las plataformas. Recordemos que Kenny iba abajo en todas las encuestas”, se lee en la publicación; mientras que otros señalan que las votaciones del reality son un caos.

De acuerdo con algunas teorías, la producción del reality estaría buscando que Carlos Trejo protagonice algunas peleas fuera de La granja VIP con uno de los panelistas, pues en galas anteriores la esposa del ‘Cazafantasmnas’ ya ha dado contenido con sus polémicos comentarios. ¿Todo fue una estrategia?

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