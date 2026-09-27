¿Kevyn ‘Bicolor’ es un De Nigris? La razón detrás del apoyo de Poncho al comediante en ‘La Granja VIP’ 2026

Kevyn Contreras es uno de los participantes más polémicos y populares de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, quien se ha ganado el cariño de muchos y la crítica de otros.

El comediante ha recibido mucho apoyo por parte de Poncho de Nigris, quien constantemente demuestra que está al tanto del reality en sus redes sociales. De hecho, ha pedido a sus seguidores que apoyen a Kevyn durante la competencia.

Esto ha levantado sospechas entre el público sobre la relación que existe entre ellos, pues incluso se ha especulado que el comediante podría formar parte de la familia De Nigris. ¿En realidad existe algún parentesco?

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Bicolor es un comediante y personaje de redes sociales. / FB: Kevyn Contreras

¿Quién es Kevyn Contreras, participante de ‘La Granja VIP’ 2026?

Kevyn Contreras, también conocido como ‘el Bicolor’, es un comediante y creador de contenido originario de Monterrey. Tiene 30 años de edad y ya se ha hecho de una presencia importante en las redes sociales.

El regio comenzó desde pequeño en la comedia, realizando imitaciones y participando en programas infantiles. Con el paso de los años, llegó a presentarse en importantes escenarios como la Arena Monterrey y el Lunario del Auditorio Nacional, además de colaborar con reconocidos comediantes como Brincos Dieras y Adrián Marcelo.

Una de sus principales características es su forma de vestir, combinando los colores rojo y azul. De ahí surgió el apodo de ‘Bicolor’.

Cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok, donde comparte su trabajo.

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Kevyn Contreras / Fotos: Redes sociales

¿Kevyn Contreras parte de la familia De Nigris?

Aunque la cercanía entre Kevyn ‘Bicolor’ y Poncho de Nigris ha hecho que algunos seguidores se pregunten si existe algún parentesco entre ellos, la realidad es que el comediante no es integrante de la familia De Nigris.

La relación entre ambos surgió por cuestiones profesionales y con el paso de los años se convirtió en una amistad cercana. Kevyn incluso hadado shows en reuniones de la familia De Nigris, además de colaborar en proyectos relacionados con Poncho y Aldo. Uno de ellos es ‘Jalando fierro’, donde Kevyn formó parte del elenco.

Aunque actualmente Poncho ha mostrado un fuerte apoyo a Kevyn durante su participación en ‘La granja VIP’ 2026, no son familiares.

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Kevyn Contreras y Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris apoya a Kevyn Contreras?

Desde antes de que comenzara la segunda temporada de ‘La granja VIP’, Poncho dijo que apoyaría a Kevyn durante su participación. Explicó que lo consideraba parte de su equipo de trabajo y destacó que tenía experiencia frente a las cámaras y todo lo necesario para destacar en la competencia.

Desde que inició el programa, Poncho ha demostrado públicamente su apoyo al comediante. Cuando Kevyn estuvo nominado, pidió a sus seguidores que votaran por él y aseguró que el comediante todavía tenía mucho que mostrar.

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