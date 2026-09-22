¿Kevyn ‘el Bicolor’ sale de ‘La granja VIP 2026’? Rompe las reglas tras volverse peón otra vez: “Estoy mal”

Una nueva controversia emerge dentro de ‘La granja VIP 2026’. Tras ser seleccionado nuevamente como peón por sus compañeros, Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ comenzó una especie de campaña de sabotaje e hizo la promesa de ser el “peor” esta semana. Se especula que su comportamiento podría ameritar una sanción o incluso provocar su eliminación anticipada. Esto es lo que se sabe.

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Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ está “saboteando” a sus compañeros en ‘La granja VIP 2026’?

Cada domingo, se escogen a cuatro participantes para que funjan como peones de la semana en ‘La granja VIP 2026’; uno es seleccionado por el capataz, los otros dos por decisión del resto de los concursantes y el último por decisión del público.

Los cuatro que desempeñarán este papel por esta semana son:

Ivonne Montero

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’

Mónica Escobedo

Kunno

Esta fue la segunda ocasión en la que el comediante, por consenso del resto de sus compañeros, fue seleccionado para esta tarea. Esto provocó el enojo del regiomontano, quien en las últimas horas se ha dedicado a romper las reglas, sin importar las repercusiones en el presupuesto semanal.

Como se sabe, los peones tienen prohibido consumir el alimento de los granjeros, pues ya tienen designada su comida para la semana. A Kevyn no le interesó esto y, durante la noche, se comió una torta y hasta sonrió cuando disminuyeron el presupuesto.

Ante las cámaras, ha declarado que, si bien cumplirá con sus funciones designadas, tratará de ser el peor, pues está harto de los reclamos constantes de algunos de sus compañeros, quienes lo han acusado de no trabajar lo suficiente y solo hacer “chistes tontos”.

Varios han platicado sobre la posibilidad de quitarle el alimento al humorista, a manera de lección por sus acciones, algo que ha generado mucha controversia en redes sociales.

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Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ podría salir antes de ‘La granja VIP 2026’, aseguran

En redes sociales, ha comenzado a circular el rumor de que el reciente comportamiento de Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ podría ser sancionado. Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado, pero se espera que se mencione el tema durante las próximas galas.

También se cree que el propio comediante podría salir del proyecto voluntariamente, pues, a consideración de muchos, el famoso estaría recibiendo “bullying” por parte de algunos concursantes como Azalia, Mono y Pascal.

Varios participantes ya han dejado ver sus intenciones de nominarlo durante el miércoles de Asamblea. Esto se debe a que se han sentido cansados de sus acciones para perjudicar a los demás.

Este tema ha provocado un fuerte debate en redes sociales; algunos consideran que Kevyn sí es víctima de un “bullying” desproporcionado, mientras que otros creen que solo quiere causar lástima para seguir en la competencia. Entre aquellos que lo defienden, está Poncho de Nigris, quien hasta desea que aquellos que le hacen mal salgan de la competencia.

“Bueno, Kevin, con la torta, cómo quisiera decirle que se acabe toda la comida y que les haga la vida imposible, a ver si lo siguen mandando de peón. Una cosa es que lo nominen, acá lo salvamos, pero esos muchos que le están haciendo no se vale. Es raza, Kevin, y esperemos que saque a uno por uno”, dijo Poncho.

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ ha causado controversia por su aparente falta de actividad / Redes sociales

¿Quién es Kevyn Contreras ‘el Bicolor’, el polémico participante de ‘La granja VIP 2026’?

Kevyn Contreras, también conocido como ‘el Bicolor’, es un comediante regiomontano.

Fue el cuarto confirmado para ‘La granja VIP 2026’.

Su contenido es de humor y sketches.

Tiene más de un millón de seguidores en TikTok y cerca de 900 mil en Instagram.

Se ha presentado en diversos espacios como la Arena Monterrey y el Lunario del Auditorio Nacional.

Ha colaborado con figuras como Óscar Burgos y Alex Montiel ‘el Escorpión Dorado’.

Tiene seis hijos de relaciones distintas.

Existe el rumor de que no se hace cargo económicamente de varios de sus hijos.

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