Alfredo Adame estuvo preso en el Reclusorio Norte y ahora es investigado por la delincuencia organizada

Mientras Alfredo Adame se da el lujo de juzgar y criticar sin piedad a los participantes del reality La granja VIP, nos enteramos de que, detrás de la pantalla, el conductor arrastra varias carpetas de investigación, que van desde broncas graves con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales, hasta escandalosas denuncias por violencia intrafamiliar, entre otras. Lo más alarmante es que una de las investigaciones apunta a algo mucho más oscuro: presuntos nexos con el crimen organizado.

Por si fuera poco, una fuente muy allegada al actor nos reveló que en el pasado estuvo preso en el Reclusorio Norte por defraudación fiscal equiparada. Además, el peligro ha tocado a su puerta, ya que Adame estuvo a punto de perder la vida por andar metido en terrenos prohibidos. La fuente señala:

“El público y algunas empresas piensan que Alfredo es solo un personaje polémico y gritón dentro del mundo de la farándula para llamar la atención, pero en la vida real está siendo investigado por las autoridades. Esta es una de varias carpetas donde Adame es el imputado”. Fuente a TVNotas

Precisó que se trata de la carpeta: FED/SEIDO/UEIORPIFAM- CDMX/0000678/2020 (FED: Federación; SEIDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; UEIORPIFAM: Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda; CDMX: Se inició en la unidad de Ciudad de México; 0000678: Número de carpeta; 2020: Año de inicio, sigue vigente hasta 2026).

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Alfredo Adame es panelista en ‘La granja VIP 2026' / Archivo TVNotas y redes sociales

Alfredo Adame: los momentos que habría vivido a finales de los 80

Nuestra fuente narra los momentos que habría vivido el actor a finales de los 80:

Fuente a TVNotas “Hubo una fiesta en el entonces DF (Distrito Federal), en un lugar muy conocido donde se reunió gente de la socialité, empresarios, farándula y políticos. Durante el evento, se filtró que había desaparecido un reloj marca Omega tan exclusivo, que solo había 8 en el mundo. Adame estuvo implicado en ese robo. Al intentar salir de la fiesta, fue interceptado y subido a una camioneta. La orden era ¡desaparecerlo! El actor rogó, se orinó y suplicó que no se lo llevaran. Afortunadamente para él, intervino alguien de una organización delictiva de la época, a petición de un amigo de él, que logró que lo dejaran bajar. Alfredo de por vida quedó agradecido. En esa fiesta estuvieron también 2 actuales conductores, de los cuales prefiero omitir el nombre”.

Además, nuestra fuente nos dio detalles de cuando Adame estuvo preso: “En junio de 2007 se giró orden de aprehensión en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, por lo que pasó unos días en el Reclusorio Norte. Tuvo que llegar a un acuerdo con el SAT para no permanecer en ese lugar. Él solo ha mencionado que tuvo problemas con el fisco, mas no su estancia en el reclusorio”.

Asegura que muchas carpetas de investigación están siendo detenidas: “Él llega a dar una cantidad de gente dentro de la Fiscalía, para que las carpetas que obran en su contra queden detenidas y no les den seguimiento. También existe otra en donde presuntamente estuvo involucrado en un abuso sexual a un menor”.

Finalmente, nuestra fuente señala que el actor siempre ha sido igual.

“Es un tipo que juega sucio. Ataca por detrás, vive de un personaje. Estuvo preso en el Reclusorio Norte, está señalado por delincuencia organizada y por robo, ¡casi lo matan!... ¡Toda una fichita! Con qué calidad moral habla de los demás. Ojalá la justicia le ponga un alto”. Fuente a TVNotas

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Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos del medio artístico / Archivo TVNotas y redes sociales

Denuncias que obran en diversas carpetas y delitos imputables a Alfredo Adame

Gustavo Adolfo Infante y Elvia Inés Seañez P:

Carpeta: CI-FIEAE/C/UI- 1C/D/00027/02-2022

Delito: Discriminación

Inicio: 10/02/2022

Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales

Demandantes: Gustavo Adolfo Infante y la señora Elvia Inés Seañez P.

Addis Tuñón:

Carpeta: CI- FIEAE/C/UI-1 C/D/00207/09- 2025

Delito: Discriminación- Provoque o incite al odio o a la violencia I

nicio: 30/09/2025

Demandante: Addis Tuñón Pacheco



Diana Golden: En 2019, Diana Golden lo demandó por los supuestos delitos de difamación y daño moral, tras ataques verbales públicos. La resolución judicial dictaminó una disculpa pública y el pago de una sanción económica.

Laura Bozzo: Entre 2019 y 2021, enfrentó acusaciones de presunta violencia mediática de género por parte de Laura Bozzo y otra conductora. Tras supuestos reiterados insultos y descalificaciones misóginas en medios de comunicación y redes sociales del actor hacia las presentadoras, ellas solicitaron la intervención de las autoridades y de una televisora por supuesta violencia de género.

Marypaz Banquells y Susana Quintana: También en 2019, las exparejas de Alfredo señalaron supuestos patrones de violencia psicológica y verbal. Quintana interpuso medidas legales contra él por presunto acoso e intimidación telefónica y mediática hacia su persona y familia.

Magaly Chávez: Entre 2023 y 2024, tras su ruptura sentimental, la modelo Magaly Chávez emprendió acciones legales por difamación, daño moral y violencia de género, derivadas de declaraciones públicas en las que Adame supuestamente transgredió y atacó su identidad de género. Posteriormente, en enero de 2026, un juez de la CDMX emitió una orden de arresto por 30 horas en su contra, al determinar que Adame violó las medidas de protección previamente dictadas a favor de Magaly, al reincidir en presuntos señalamientos y agresiones públicas en medios de comunicación.

Celebridades que han demandado a Alfredo Adame / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Con qué famosos se ha peleado Alfredo Adame?

Carlos Trejo: Una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo. Incluye agresiones en conferencias de prensa (como el incidente donde Trejo le arrojó una botella de agua a la cara) y enfrentamientos verbales.

Una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo. Incluye agresiones en conferencias de prensa (como el incidente donde Trejo le arrojó una botella de agua a la cara) y enfrentamientos verbales. Manuel Montalvo (abogado de Trejo) : En plena rueda de prensa, Alfredo se encaró físicamente con el abogado, lo que resultó en un zafarrancho donde el actor terminó cayendo al suelo tras intentar lanzar patadas.

: En plena rueda de prensa, Alfredo se encaró físicamente con el abogado, lo que resultó en un zafarrancho donde el actor terminó cayendo al suelo tras intentar lanzar patadas. Rey Grupero : El pleito comenzó cuando el creador de contenido le gastó una broma pesada (un pastelazo en la cara), que se intensificó con discusiones públicas y reclamos cruzados ante los medios

: El pleito comenzó cuando el creador de contenido le gastó una broma pesada (un pastelazo en la cara), que se intensificó con discusiones públicas y reclamos cruzados ante los medios Joanna Vega-Biestro: Ha sido blanco de descalificaciones e insultos al aire por parte del actor, a raíz de las notas y comentarios críticos que ella ha emitido sobre sus pleitos.

Ha sido blanco de descalificaciones e insultos al aire por parte del actor, a raíz de las notas y comentarios críticos que ella ha emitido sobre sus pleitos. Ana María Alvarado: Ha recibido insultos, adjetivos despectivos y ataques por parte del actor, tras cuestionar sus acciones en televisión.

Ha recibido insultos, adjetivos despectivos y ataques por parte del actor, tras cuestionar sus acciones en televisión. Maryfer Centeno: Llevó a cabo análisis grafológicos del actor, por lo que él arremetió de manera violenta contra ella en entrevistas y redes sociales, donde la descalificó y la llamó “charlatana”, además de referirse a ella con insultos.

Llevó a cabo análisis grafológicos del actor, por lo que él arremetió de manera violenta contra ella en entrevistas y redes sociales, donde la descalificó y la llamó “charlatana”, además de referirse a ella con insultos. Shanik Berman : Ha sostenido acaloradas discusiones e intercambio de insultos con el actor durante entrevistas y programas en vivo.

: Ha sostenido acaloradas discusiones e intercambio de insultos con el actor durante entrevistas y programas en vivo. Ernesto Buitrón: El periodista tuvo un fuerte choque mediático y verbal con Adame. El actor arremetió en su contra con insultos y descalificaciones profesionales, a raíz de preguntas y la cobertura que el reportero realizaba.

El periodista tuvo un fuerte choque mediático y verbal con Adame. El actor arremetió en su contra con insultos y descalificaciones profesionales, a raíz de preguntas y la cobertura que el reportero realizaba. Mariana Zepeda: Fue víctima de agresiones verbales e insultos durante un encuentro con el actor durante una alfombra roja.

Fue víctima de agresiones verbales e insultos durante un encuentro con el actor durante una alfombra roja. Lalo Carrillo: Al conductor de De primera mano le ha dedicado ofensas y adjetivos despectivos en entrevistas y redes sociales.

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