Asesinan a influencer de 21 años fuera de su casa y frente a su padre, ¿qué se sabe del caso?

Los asesinatos de influencers parecen no detenerse. A pocos días de que le arrebataran la vida al creador de contenido Emerson Rey, otro crimen cobró la vida de una personalidad de redes sociales.

Una joven influencer de 21 años fue asesinada a tiros por dos hombres afuera de su domicilio y frente a su padre el pasado 16 de septiembre. ¿Qué es lo que se sabe de este caso?

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Influencer / Canva

¿Quién fue la influencer que asesinaron en Brasil?

La creadora de contenido que fue asesinada el pasado 16 de septiembre era Evelyn Lima Dantas, una influencer brasileña de 21 años originaria de Mãe do Rio, Brasil. La joven tenía presencia en redes sociales, donde compartía diferentes aspectos de su vida cotidiana.

En sus publicaciones, Evelyn mostraba fotos y videos de viajes, belleza, moda y estilo de vida. También se presentaba como estudiante de Ciencias Contables y compartía momentos con su familia y amigos.

Se sabe que llegó a superar los 150 mil seguidores al sumar sus cuentas de TikTok e Instagram, aunque su cuenta de Instagram fue desactivada después de su muerte.

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Evelyn Lima / Redes sociales

¿Cómo asesinaron a la influencer Evelyn Lima?

Según con la información que se ha difundido, Evelyn Lima fue asesinada la madrugada del pasado 16 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, dos hombres armados irrumpieron en la vivienda donde estaba la influencer, alrededor de las 3:30 de la madrugada.

Los sujetos sometieron a su padre y sacaron a Evelyn a la fuerza hasta el exterior de la casa, donde le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga. La joven murió en el lugar y su cuerpo fue encontrado tapado con una sábana frente a su casa.

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¿Por qué investigan a un grupo criminal por el asesinato de la influencer?

Antes de escapar, los agresores pintaron las siglas ‘TCP’ en la fachada de la casa, las cuales significarían ‘Terceiro Comando Puro’, un grupo criminal de Río de Janeiro, por lo que las autoridades investigan u posible relación con el caso.

Las probabilidades aumentan con la investigación que se había iniciado contra Evelyn, por su presunta participación en el asesinato de un sargento retirado de la Policía Militar.

Según las investigaciones, ella habría proporcionado apoyo logístico a los responsables del crimen. La influencer permaneció detenida y obtuvo libertad provisional el pasado 9 de septiembre, apenas una semana antes de ser asesinada.

Sin embargo, las investigaciones aún siguen su curso y no se ha determinado si eso tenga relación con su muerte.

Hace unos días, también fue asesinado un influencer, al interior de una taquería en Cd. Obregón.

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