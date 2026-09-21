Asesinan a periodista durante transmisión EN VIVO y mientras caminaba por mercado: ¡Recibía amenazas! | VIDEO

Han pasado unas semanas del asesinato del influencer mexicano, César Gastélum, quien realizaba una transmisión en vivo para su canal. El hecho quedó grabado y pronto se hizo viral por la crudeza de la imagen.

Ahora, otra brutal escena estremece las redes sociales, luego de que una periodista fuera asesinada mientras transmitía en vivo y frente a cientos de personas en pleno mercado. Su familia ya reaccionó y tiene sed de justicia por el lamentable hecho.

Asesinan a periodista que transmitía EN VIVO en un mercado / Pixabay

¿A qué periodista asesinaron recientemente mientras transmitía EN VIVO?

El asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘la China’ Polo, ha generado conmoción en Perú. La periodista y candidata fue asesinada a balazos mientras realizaba una actividad.

El crimen ocurrió el 20 de septiembre, alrededor de las 12:40 horas, en la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo y cerca del mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, en Perú.

Por ahora, el video ya se ha viralizado, recibiendo millones de visualizaciones y miles de reacciones en apenas unas horas de que se diera el hecho. ¿Ya hay culpables o detenidos?

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Asesinan a la periodista Susy Aponte Polo / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que asesinaron a la periodista Susy Aponte ‘la China’ Polo?

Susy Aponte Polo, de 44 años, se encontraba recorriendo la zona junto con simpatizantes del movimiento Socios por Áncash, para unas votaciones que estaban por celebrarse en octubre, aunque es más conocida por su trabajo como periodista.

De acuerdo con los reportes, un hombre se acercó y abrió fuego contra ella. Uno de los proyectiles la alcanzó en la cabeza. El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada por el periodista y abogado Víctor Castillo.

La periodista fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde se confirmó su fallecimiento. Además, cinco personas resultaron heridas por impactos de bala, entre ellas tres menores de edad. Dos de los lesionados tuvieron que ser trasladados para recibir atención especializada.

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La china polo acusó directamente al actual jefe de la policía Revoredo y al renunciante Arriola , en el video se puede observar que el atacante lo hizo muy cerca y tiene mucha precisión entrega el arma al veneco y sale muy rápido es un experto en esto pic.twitter.com/Mg7CKaLkTu — Claudia jose (@Cjose111) September 20, 2026

¿Hay detenidos por el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo?

Tiempo después se confirmó la captura de Luis Iván Obispo Díaz , ciudadano venezolano de 30 años señalado como presunto autor material del ataque. Fue detenido minutos después del homicidio.

En su poder se encontró una pistola, y dicha arma pertenece al policía Christian Arévalo Calderón, quien denunció que había sido sustraída de su vivienda en Villa El Salvador, Lima, en noviembre de 2023.

También fue detenido Ronald José Toro Ardila, señalado como la persona que habría trasladado al presunto atacante desde Lima hacia Caraz.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente cuál de los dos últimos detenidos habría cumplido cada función dentro del supuesto plan criminal.

Uno de los aspectos centrales de la investigación son las advertencias que Aponte Polo había realizado antes del crimen. La comunicadora aseguró públicamente que había recibido llamadas provenientes de distintos centros penitenciarios y afirmó que había sido amenazada .



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