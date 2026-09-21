Muere Luis García, padre de colaborador de un equipo de la Liga MX; así lo despiden en redes: “Descanse en paz”

Han pasado meses de la muerte de Javier de la Torre, hermano del ‘Yayo’ de la Torre, una de las importantes figuras del futbol mexicano. La noticia fue revelada por la FEMEXFUT (Federación Mexicana de Futbol Asociación).

Se confirmó en redes sociales el lamentable fallecimiento de José Luis García, padre de un colaborador y trabajador de un reconocido equipo de la Liga MX. La noticia ha conmovido a los seguidores del balompié y a los fans del club al que pertenece su hijo. Te contamos los detalles.

Muere padre de colaborador de un equipo de la Liga MX / Redes sociales

¿Qué equipo anunció la muerte de José Luis García?

Durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, el Toluca Futbol Club compartió una imagen en la que confirmaba la muerte de José Luis García Trujillo, padre de uno de los colaboradores del equipo.

El mensaje fue compartido en las diferentes redes sociales del conjunto, reuniendo comentarios de despedida y resignación a su hijo, Adolfo García, quien se desempeña dentro de la institución:

Quienes formamos parte del Deportivo Toluca Futbol Club, lamentamos el sensible fallecimiento de José Luis García Trujillo, padre de Adolfo García Velázquez, colaborador de nuestra institución. Deportivo Toluca

Por ahora, el Deportivo Toluca no ha dado más detalles al respecto, y todo se ha limitado a la única publicación sobre el anuncio de la muerte.

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Toluca FC / mediotiempo.com

¿De qué murió José Luis García, padre de colaborador del Deportivo Toluca?

Hasta el momento de esta nota, el Deportivo Toluca no ha dicho las causas o circunstancias que rodearon el fallecimiento de José Luis García, por lo que han comenzado algunas especulaciones.

Cabe mencionar también que José Luis no era una figura pública del equipo, tampoco se sabe el cargo que tiene su hijo Adolfo en la institución.

Estos son algunos de los comentarios hechos por internautas, despidiendo a García:



“ Descanse en paz y Dios fortalezca ”,

”, “ Te mando un abrazo, mis más sentido pésame ” y,

” y, “ Mi más sentido pésame ”.

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¿José Luis García es algo de Luis García, comentarista de TV Azteca?

La similitud entre el nombre de Luis García, el reconocido comentarista y analista de TV Azteca y el fallecido José Luis García podría confundir a espectadores y lectores, pero es importante resaltar que NO hay relación entre ambos .

José Luis era familiar de un colaborador del Deportivo Toluca, equipo que actualmente juega en la Liga MX, mientras que Luis García es exfutbolista y también una figura importante de la televisión .

No se saben más detalles de la vida de José Luis, pero por lo pronto, todo el equipo del Estado de México lamenta su pérdida.

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