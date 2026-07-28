Muere futbolista español, que estuvo en el Real Madrid, tras luchar contra una grave enfermedad

A unas semanas de que concluyera el Mundial 2026, el mundo del futbol está de luto luego de que se anunciara la muerte de Borja Ferrer, exjugador del Real Madrid quien perdió la vida tras una larga lucha contra una enfermedad. El club confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje en sus redes sociales, una publicación que conmocionó a los aficionados y al mundo del deporte. ¿De qué murió? Te contamos lo que se sabe.

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Así anunció el Real Madrid la muerte de Borja Ferrer

La mañana de este martes, el Real Madrid publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para anunciar la muerte de Borja Ferrer, quien formó parte del Real Madrid Castilla, filial del club, durante la temporada 2002-2003.

En el mensaje, la institución también expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del exfutbolista, quien falleció a los 44 años.

Asimismo, el Club Deportivo Xerez de la cuarta división de España, donde también jugó, dedicó una publicación para Borja con fotografías de su paso por el equipo.

“Más allá de tu habilidad futbolística, serás recordado siempre por tu sonrisa eterna y generosidad infinita.”, escribió el club.

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¿De qué murió Borja Ferrer, exfutbolista del Real Madrid?

El comunicado del Deportivo Xerez reveló que el exfutbolista enfrentó una dura enfermedad durante los últimos años de su vida, aunque no dio detalles sobre el padecimiento que afectaba su salud.

No obstante, medios de comunicación en España reportaron que Borja Ferrer luchaba contra un cáncer, enfermedad que en 2024 incluso lo llevó a someterse a una cirugía de cabeza.

Hasta el momento, la causa específica de su muerte no ha sido dada a conocer de manera oficial. Lo único que han confirmado los clubes que lamentaron su fallecimiento es que atravesaba una larga y difícil enfermedad.

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¿Quién era Borja Ferrer y cuál fue su trayectoria?

Borja Ferrer tuvo una amplia trayectoria como futbolista profesional desde su debut en el año 2000. Se desempeñó como mediocampista y desarrolló prácticamente toda su carrera en el futbol español.

Inició su camino con el Club Deportivo Xerez y, en 2003, fue cedido al Real Madrid Castilla. Posteriormente, entre 2004 y 2006, militó en el Rayo Vallecano, donde tuvo actividad tanto con el primer equipo como con el cuadro de reserva.

En 2007 fichó por el Club Deportivo Alcalá y, un año después, pasó al Castelldefels. Más tarde regresó al Alcalá, club en el que permaneció hasta su retiro del futbol profesional en 2011.

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