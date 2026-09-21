¿Camilo Séptimo se despide de los escenarios tras la muerte de Jonathan Meléndez? “Con mucha tristeza”

La tragedia que golpeó a Camilo Séptimo sigue teniendo consecuencias. A semanas del asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de la agrupación, la banda anunció que pospondrá todos los conciertos y festivales que tenía programados para lo que resta de 2026. La noticia preocupó a sus seguidores, quienes incluso temieron una posible separación definitiva del proyecto.

Mira: Filtran últimas palabras de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo que fue asesinado

Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

¿Por qué Camilo Séptimo canceló todos sus conciertos y festivales de 2026?

La agrupación Camilo Séptimo confirmó mediante un comunicado que decidió posponer todas las fechas restantes de su gira y sus participaciones en festivales tras el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez.

La banda explicó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia y que necesita tiempo para procesar la pérdida de su compañero antes de regresar a los escenarios.

Camilo Séptimo “Las pérdidas requieren tiempo para sentir y sanar, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas. (...) Después de una pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos”.

El mensaje generó inquietud entre sus seguidores, quienes interpretaron la pausa como una posible despedida tras la muerte del músico. Sin embargo, los integrantes aclararon que el proyecto continuará adelante y que la banda no contempla separarse.

“Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años. Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles”. Camilo Séptimo

Camilo séptimo, agrupación mexicana / FB: Camilo séptimo

¿Camilo Séptimo se separa tras la muerte de Jonathan “Honas” Meléndez?

Luego del comunicado inicial, comenzaron a circular especulaciones sobre el futuro de Camilo Séptimo y la posibilidad de que la agrupación pusiera fin a su trayectoria.

Los rumores crecieron debido al fuerte impacto que representó para el grupo el asesinato de Jonathan Meléndez, considerado una pieza fundamental dentro del proyecto musical. No obstante, la banda fue contundente al asegurar que continuará creando música y honrando la memoria de su compañero.

“Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música” Camilo Séptimo

Los músicos explicaron que la pausa tiene como objetivo reorganizarse emocional y profesionalmente antes de retomar sus actividades. Por ahora, el grupo se enfocará en atravesar el duelo y definir cómo continuará esta nueva etapa sin uno de sus integrantes más queridos.

¿Habrá reembolsos por los conciertos cancelados de Camilo Séptimo?

Una de las principales dudas de los fans surgió inmediatamente después del anuncio sobre la postergación de las presentaciones. Muchos seguidores ya contaban con boletos para conciertos y festivales programados en distintas ciudades de México y otros países.

Ante la incertidumbre, la agrupación confirmó que la mayoría de las fechas buscarán ser reagendadas para 2027.

“Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades”. Camilo Séptimo

Respecto a quienes prefieran solicitar la devolución de su dinero, la banda informó que cada empresa vendedora de boletos establecerá las condiciones correspondientes: “Para conocer las políticas de reembolso, pueden acercarse directamente a la empresa boletera donde adquirieron sus entradas”, detalló la agrupación.

Los integrantes también aprovecharon para agradecer las muestras de apoyo que han recibido desde que ocurrió la tragedia: “Agradecemos nuevamente todo su cariño, apoyo y comprensión en este momento”, concluye el mensaje.

Muerte de Jonathan Meléndez: ¿Camilo séptimo anuncia su separación tras homicidio de tecladista? Lanzan mensaje / Máspormás y redes sociales

¿Cómo fueron asesinados Jonathan “Honas” Meléndez y su familia?

La tragedia que hoy mantiene en pausa a Camilo Séptimo ocurrió a principios de septiembre y conmocionó al mundo de la música. El pasado 2 de septiembre se confirmó el hallazgo de cuatro personas sin vida dentro de un inmueble ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Entre las víctimas se encontraba Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de la agrupación; su esposa Ana Paula, quien se encontraba embarazada; la hija menor de ambos y una mujer que trabajaba como niñera.

Así fue asesinado Jonathan Meléndez junto a su familia / Redes sociales

De acuerdo con información de la Fiscalía, dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas y tres presentaban impactos de arma de fuego: “Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, indicó la autoridad.

Las primeras investigaciones establecen que el crimen habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. Según la información oficial, dos hombres identificados como Diego “N” y Gerardo “N” habrían ingresado al inmueble aprovechando una relación de confianza con las víctimas.

El caso continúa bajo investigación, mientras familiares, amigos y seguidores siguen exigiendo justicia para Jonathan “Honas” Meléndez, cuya muerte cambió por completo el rumbo de Camilo Séptimo.