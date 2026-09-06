Asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo: dictan prisión preventiva a acusados del multihomicidio

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y cuatro integrantes de su familia sigue avanzando. Tras una larga audiencia, un juez ordenó prisión preventiva oficiosa para dos hombres señalados por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza. Además, durante la diligencia surgieron nuevos datos sobre el caso que mantiene consternados a seguidores de la banda y a la opinión pública.

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Funeral de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camila Séptimo’ / TVNotas

¿Qué delitos imputan a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por el asesinato de Jonathan Meléndez?

Tras más de ocho horas de audiencia, un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por el crimen que sacudió a Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el pasado 1 de septiembre, y que dejó cinco víctimas: Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock indie Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años; su hija, de tres años; una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio, y su perrita, una Golden Retriever de un año.

El Ministerio Público formuló imputación formal contra ambos señalados por el multihomicidio ocurrido en Atizapán. A Diego Sebastián “N” se le acusa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en agravio de Jonathan Meléndez.

También enfrenta cargos por homicidio calificado en agravio de la esposa del músico y de la menor de edad, además de interrupción del embarazo y crueldad animal. Gerardo “N”, por su parte, carga con las mismas imputaciones.

La única diferencia es que a Gerardo “N” no se le acusa del delito de crueldad animal, según lo expuesto durante la audiencia. Ambos permanecerán en prisión mientras avanza el proceso legal en su contra.

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¿Qué pruebas presentó la Fiscalía contra los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez?

Durante el desahogo de datos de prueba se reveló que, presuntamente, Gerardo “N” y Diego Sebastián “N” habrían ingresado al complejo habitacional a bordo de un vehículo gris con placas sobrepuestas.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, esas placas habrían sido reportadas como robadas en la Ciudad de México, en una zona cercana al domicilio de Gerardo “N”, lo que podría vincularlo directamente con la planeación del ataque.

Un dato que llamó la atención fue el testimonio sobre una memoria hallada presuntamente en el departamento, que contendría información sobre cerca de 3 millones de pesos en criptomonedas; sin embargo, el dispositivo nunca fue localizado por las autoridades.

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¿El asesinato de la esposa e hija de Jonathan Meléndez podría tipificarse como feminicidio?

Los abogados de las víctimas pidieron que el homicidio de las dos mujeres y la menor de edad se analice con perspectiva de género y se tipifique como feminicidio, no solo como homicidio calificado. Esta solicitud quedó pendiente de resolución y se retomará en la próxima audiencia, cuando el juez decida si procede la reclasificación, una decisión que podría sentar precedente en cómo se investigan este tipo de crímenes en el Estado de México.

Por lo pronto, el juez de control ya calificó como legal la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, y les impuso prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso en su contra. Ambos permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla.

La siguiente fecha clave es el 9 de septiembre, cuando se realizará la continuación de la audiencia y se determinará si procede la vinculación a proceso de los dos señalados por el multihomicidio.