Caso Jonathan Meléndez: detienen a hijos de uno de los presuntos responsables del multihomicidio

La investigación por el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, continúa avanzando y ahora ha dado un nuevo giro. Luego de la captura de dos hombres señalados por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido en el Estado de México, reportes recientes revelaron la detención de dos personas más vinculadas al caso.

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Jonathan “Honás” Meléndez, asesinado con su familia / Redes sociales

¿Qué se sabe del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

El caso de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, conmocionó al mundo de la música luego de que se confirmara el hallazgo sin vida del músico y varios integrantes de su familia en una zona residencial del Estado de México.

Entre las víctimas se encontraban Jonathan “Honas” Meléndez, su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, su hija de apenas tres años y la cuidadora de niños Aleyda Romero. Además, la mascota de la familia también perdió la vida durante los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. Las autoridades señalaron que los agresores habrían ingresado al domicilio aprovechando la confianza que existía entre uno de los sospechosos y las víctimas.

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Funeral de la niñera de los hijos de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’ / Redes sociales

¿Quiénes son los detenidos por el homicidio de Jonathan Meléndez y su familia?

Las autoridades ya habían informado sobre la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y de su familia.

Según reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, ambos fueron trasladados al penal de Barrientos, donde enfrentan acusaciones por homicidio calificado cometido contra dos o más personas y maltrato animal.

Incluso se reportó que las autoridades les imputaron también la muerte de la mascota de la familia. Sobre el caso, se difundió el siguiente reporte:

“IRÁN a PRISIÓN por HOMICIDIO CALIFICADO y MALTRATO ANIMAL. La Fiscalía ya obtuvo la orden de aprehensión de Diego y Gerardo. Van por los delitos de homicidio calificado cometido en contra de 2 o más personas”. Carlos Jiménez

UN SOCIO de HONAS, DETENIDO por ASESINARLO con SU FAMILIA

La @FiscaliaEdomex tiene detenido al socio del tecladista de @CamiloVIImx Jonathan Meléndez Ochoa.

El y otro tipo están acusados de matarlo junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años, y su trabajadora doméstica en… pic.twitter.com/OrcjxNmfu9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

¿Quiénes son los hijos de Gerardo “N” detenidos por el caso Camilo Séptimo?

De acuerdo con información difundida por Azteca Noticias, dos hijos de Gerardo “N” fueron arrestados el pasado 2 de septiembre como parte de las investigaciones relacionadas con el multihomicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente cuál habría sido el nivel de participación de ambos dentro de los hechos que se investigan, aunque su detención forma parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía mexiquense.

La captura de estos familiares ha llamado especialmente la atención debido a que el caso sigue creciendo y cada día aparecen nuevos elementos que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido en las horas previas al asesinato de Jonathan Meléndez y su familia.

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¿Cómo habría participado Gerardo “N” en el asesinato de Jonathan Meléndez?

Un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalla que Gerardo “N” fue detenido el 2 de septiembre en el municipio de Tecámac tras ser identificado como uno de los presuntos involucrados en el crimen.

Las investigaciones señalan que Diego Rosen presuntamente le ofreció dos millones de pesos para colaborar en el plan y conseguir diversos objetos como desarmadores, cinchos, guantes y cubrebocas que posteriormente habrían sido utilizados durante la agresión.

Además, las autoridades sostienen que Gerardo “N” habría conducido el vehículo en el que los presuntos responsables llegaron y posteriormente abandonaron el complejo habitacional donde vivía el tecladista de Camilo Séptimo junto a su familia. Tanto él como Diego Rosen fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla y quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.