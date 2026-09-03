La canción de Camilo Séptimo que asocian con la muerte de Jonathan Meléndez; ¿predecía su terrible asesinato?

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, así como de su familia en el Estado de México, ha causado gran impacto entre sus seguidores debido a la gravedad de la tragedia.

Los fans de la agrupación han buscado distintas formas de rendir homenaje al músico y recordar la influencia que tuvo en el sonido de Camilo Séptimo a lo largo de los años.

A propósito, algunos seguidores encontraron en una de las canciones de la banda una forma de honrar su memoria. ¿Será que la canción ya daba pistas de la muerte? Te contamos por qué los fans la relacionan con la tragedia.

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Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo séptimo / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez, conocido como ‘Honas’, murió en un multihomicidio ocurrido en su departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante la tarde del martes 1 de septiembre. El tecladista de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica.

Por el crimen fueron detenidos Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. De acuerdo con las autoridades, Diego Sebastián ‘N’ era socio de Jonathan y es señalado como probable autor material del multihomicidio.

En las últimas horas también han circulado versiones sobre el posible móvil del crimen. Una de ellas apunta a un conflicto económico entre Jonathan y su socio, relacionado inicialmente con una deuda de 300 mil pesos. Sin embargo, información más reciente difundida por el periodista Carlos Jiménez señala que el detenido habría hablado de una deuda relacionada con criptomonedas y dólares.

Hasta el momento, la Fiscalía continúa con las investigaciones.

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Jonathan Meléndez y su esposa Ana Paula fueron asesinados / IG: honasmelendez

¿Cuál es la canción de Camilo Séptimo que los fans están usando para despedir a Jonathan Meléndez?

Los seguidores de Camilo Séptimo han recurrido a la música de la agrupación para honrar la memoria de Jonathan Meléndez con lo que fue su vida: la música.

Las canciones de Camilo Séptimo son muy emocionales, pero una en específico ha cobrado un significado todavía más doloroso para sus fans después de la tragedia que terminó con la vida de Jonathan y su familia.

Se trata de ‘Te recuerdo’, canción de ‘MAPAS’, álbum de Camilo Séptimo lanzado en 2025. Curiosamente, cuenta con Jonathan Meléndez entre sus créditos como compositor.

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¿De qué trata ‘Te recuerdo’, la canción que tomó un nuevo significado tras la muerte de Jonathan Meléndez?

La canción habla sobre la ausencia, la nostalgia y el recuerdo de una persona que ya no está, así como el duelo y la dificultad para aceptar la ausencia.

Por ello, sus seguidores comenzaron a compartirla como una forma de honrar la memoria de Jonathan tras conocerse su muerte.

La canción tiene versos con mucha carga emocional, que hoy adquieren mayor peso para la banda y sus seguidores:



“Desde que nos dejaste, no levanto el ánimo”

“Siempre dijiste que podía doler, pero duele más de lo que imaginé”

“Te siento en el aire que respiro, no pido nada más que un último momento”

Así, ‘Te recuerdo’ adquirió un nuevo significado para los fans de Camilo Séptimo, quienes encontraron en su letra una manera de expresar el dolor por la pérdida.

Horas después de la tragedia, Camilo Séptimo publicó en sus redes sociales una esquela en la que lamentaba la pérdida de Jonathan.

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