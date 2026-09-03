¡La regla de tres se cumple! Los tres famosos que murieron en los primeros días de septiembre de 2026

Septiembre inició con grandes pérdidas en el medio del espectáculo. Durante los primeros días, tres grandes celebridades murieron: Ludivina Olivas (actriz de ‘Soñadoras’), Jonathan Meléndez (integrante de ‘Camilo Séptimo’) y Carla Jeffery (Actriz de ‘ICarly’).

Más allá de la conmoción, muchos sostienen que esto es otra prueba más de que la famosa ‘Regla de tres’ es real. Este mito dice que, cuando un famoso muere, otros dos lo “seguirán” casi de forma inmediata.

El ejemplo más sonado ocurrió en 2025. A finales de febrero de ese año, se confirmaron los decesos de ‘Tongolele’, Daniel Bisogno y Paquita la del Barrio. Los tres ocurrieron con pocos días de diferencia. Ahora, septiembre parece haber repetido la tendencia. Te contamos los detalles.

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¿Qué es la regla de tres? / Redes sociales

¿Cuándo murió Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’?

La muerte de Jonathan Meléndez, integrante de ‘Camilo Séptimo’, ocurrió el pasado 1 de septiembre en su residencia de Atizapán, Estado de México. El cantante de 38 años, su esposa embarazada, su hija de tres años, la niñera y el perro fueron ultimados con un arma de fuego.

El hijo mayor del artista se salvó del multihomicidio al esconderse debajo de su cama. A las pocas horas, se identificó a dos presuntos responsables: Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. El primero fue quien habría perpetrado el crimen.

De acuerdo con información de C4 Jiménez, Diego Sebastián y Jonathan eran socios en unos negocios de renta de propiedades. Supuestamente, el asesino declaró que había acudido a la casa del hoy occiso por unas criptomonedas y el cobro de una deuda de miles de dólares.

Habría empezado quitándole la vida al resto de la familia para presionar a Jonathan. Al ver que no conseguía su objetivo, optó por matar al tecladista. Por otra parte, Gerardo habría dicho desconocer el objetivo de Diego cuando lo llevó a la residencia. Y es que sostuvo que solo era su chofer.

Existe otra versión que apunta a que, presuntamente, Diego le encargó a Gerardo que buscara cintas y otro tipo de herramientas para “cobrar la deuda”, prometiéndole que le daría una parte. Esto no ha sido confirmado.

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Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, fue asesinado / Redes sociales

¿Cuándo murió Ludivina Olivas, actriz de ‘Soñadoras’?

Al día siguiente, se confirmó la muerte de Ludivina Olivas, actriz de ‘Soñadoras’, a los 89 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Ludivina Olivas Contreras ‘Ludivina Olivas’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y compañeros/as. Descanse en paz”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. Se especula que pudo ser por complicaciones médicas relacionadas con su edad avanzada. No obstante, no hay nada confirmado.

¿Cuándo murió Carla Jeffery, actriz de ‘ICarly’?

A través de un comunicado en redes sociales, la agencia de representación de Carla Jeffery, actriz de ‘ICarly’, confirmó que la celebridad murió el 1 de septiembre, a los 33 años.

“Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a la edad de tan solo 33 años”, se lee en su comunicado.

Se desconocen las causas. No obstante, ella misma contó en su momento que había sido diagnosticada con epilepsia, un trastorno neurológico crónico del cerebro que provoca convulsiones inesperadas.

“Cuando comencé a actuar, no me sentía cómoda hablando de mi epilepsia. Me preocupaba tener una convulsión mientras leía mis líneas o durante una grabación”, declaró.

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