Muere Carla Jeffery, actriz de ICarly, a los 33 años tras revelar su lucha contra enfermedad crónica

El mundo del espectáculo sigue de luto. Tras el trágico asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de la banda ‘Camilo Séptimo’, se reporta la muerte de Carla Jeffery, actriz mayormente conocida por su participación en ‘ICarly’ y ‘Zombies’, a los 33 años. Esto es lo que se sabe.

No te pierdas: ¿Influencer Lupita TikTok murió? La verdad detrás del RUMOR falso que circula en redes sociales

Carla Jeffery, actriz de ICarly, murió el 1 de septiembre / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de Carla Jeffery, actriz de ICarly

La muerte de Carla Jeffery, actriz de ICarly, fue anunciada mediante sus redes sociales. A través de un comunicado, su agencia de representación informó que la famosa falleció el pasado 1 de septiembre.

Lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con la familia. También recordaron el paso de Carla por su compañía, resaltando que, a lo largo de más de dos décadas, lograron ver su evolución.

“Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a la edad de tan solo 33 años. Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management a los 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa”, se lee.

No quisieron dar detalles sobre la causa del deceso y solo se limitaron a pedir privacidad para la familia en estos momentos tan complicados.

“Carla era más que una clienta; era familia. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este devastador momento. Respetuosamente, pedimos que su privacidad sea respetada mientras atraviesan esta pérdida inimaginable”, resaltaron.

Lee: ‘La casa de los famosos’ de luto: Exhabitante anuncia muerte de su mamá con triste mensaje: “Por siempre”

¿Cuál era la enfermedad que padecía Carla Jeffery, actriz de ICarly?

Hasta el momento, la familia de Carla Jeffery, actriz de ICarly, no ha querido dar declaraciones sobre el deceso. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

Si bien el motivo de su muerte sigue siendo un misterio, se sabía que enfrentaba un diagnóstico de epilepsia. Esta enfermedad es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una actividad eléctrica anormal y excesiva en las neuronas del cerebro, provocando convulsiones inesperadas.

Fue justamente en 2022 que la joven se sinceró sobre su condición y la preocupación que sentía de que esto afectara su trabajo en televisión. No obstante, aseguró que su agencia de representación se mostró comprensiva y la apoyó en todo momento.

“Cuando comencé a actuar, no me sentía cómoda hablando de mi epilepsia. Me preocupaba tener una convulsión mientras leía mis líneas o durante una grabación”. Carla Jeffery

Cabe mencionar que la joven sufrió una convulsión durante el rodaje de la cinta ‘Zombies’. Ella dijo que esta experiencia la motivó a hablar sobre su enfermedad.

“He vivido con esto durante años y no va a desaparecer. Solamente tengo que adaptarme. Continuaré haciendo lo que amo y, al mismo tiempo, usaré mi historia para ayudar a otras personas”, expresó en aquel entonces. No se sabe si la enfermedad está relacionada con su muerte.

Carla Jeffery, actriz de ICarly, tenía epilepsia / Redes sociales

¿Quién era Carla Jeffery, actriz de ICarly?

Carla Jaran Jeffery era una actriz estadounidense. Nació el 10 de julio de 1993. Comenzó su carrera en 2006 en la película ‘Phat Girlz’. Si bien sus proyectos más conocidos son ‘ICarly’, también se le vio en otras producciones como:

Buena suerte, Charlie

Exnovia loca

Zombies

Chicas al límite

Chicas gordas

Intercambio

Hasta donde se tiene conocimiento, no tenía pareja ni hijos. Le sobrevive su hermano gemelo, Carlon Jeffery, quien también es actor y rapero.

Mira: Muere querida y joven cantante mexicana de forma inesperada; así la despidieron: ¿Qué le pasó?