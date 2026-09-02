Impacta retiro de una reconocida actriz de telenovelas; deja los foros tras más de tres décadas, ¿está enferma?

Nadie lo veía venir. Una reconocida estrella de las telenovelas mexicanas decidió cerrar uno de los capítulos más importantes de su vida profesional después de 32 años frente a las cámaras. A través de un emotivo mensaje, la famosa confesó que llegó el momento de cambiar de rumbo, priorizar su felicidad y enfocarse en nuevos proyectos lejos de los foros de televisión.

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¿Quién es la famosa actriz que anunció su retiro tras 32 años de carrera?

La actriz que confirmó su retiro es Sharis Cid, una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana gracias a su participación en exitosas telenovelas de Televisa y otros proyectos dentro del entretenimiento.

La también modelo, conductora y empresaria compartió un emotivo mensaje en redes sociales para informar que pondrá fin a su etapa como actriz después de más de tres décadas de trayectoria artística.

“Hoy cierro un ciclo maravilloso de 32 años de carrera como actriz. Gracias por su cariño a todos ustedes que lloraron y rieron conmigo con mis personajes. Gracias a Televisa, TV Azteca, Imagen TV por haber creído en mí”. Sharis Cid

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¿Qué hará Sharis Cid tras retirarse de las telenovelas?

Aunque muchos pensaron que su retiro significaba alejarse por completo de los reflectores, la realidad es muy distinta. Sharis Cid reveló que iniciará una nueva etapa enfocada en proyectos personales que había dejado pendientes por muchos años.

Entre sus prioridades se encuentra el crecimiento de su canal de YouTube, plataforma en la que espera acercarse aún más a sus seguidores y compartir experiencias desde una faceta diferente a la que mostró como actriz de telenovelas.

Además, confirmó que trabajará en un libro y que dedicará más tiempo a disfrutar de su vida familiar, especialmente junto a su esposo, hijos y nietos, quienes ahora ocuparán un lugar central en su día a día.

Sharis Cid “Pero hoy por hoy quiero vivir mi vida, quiero reinventarme en mi canal de YouTube, disfrutar la vida con mi esposo, mis nietos, mi familia. Me dedicaré a mi libro pero sobre todo a ser feliz y tener paz”.

El anuncio de Sharis Cid provocó cientos de mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos seguidores agradecieron los años de entretenimiento que brindó en la pantalla chica y destacaron algunos de sus personajes más recordados.

Otros usuarios señalaron que la actriz merece disfrutar esta nueva etapa después de dedicar gran parte de su vida al trabajo constante dentro del espectáculo. Incluso varios colegas aprovecharon para felicitarla y desearle éxito en sus futuros proyectos.

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¿Quién es Sharis Cid, la actriz que marcó las telenovelas mexicanas?

Sharis Cid es una actriz, modelo, conductora y empresaria mexicana que logró consolidar una carrera sólida dentro de la televisión nacional. Su nombre se volvió familiar para millones de televidentes gracias a su participación en exitosas producciones.

A lo largo de más de tres décadas participó en telenovelas como:

