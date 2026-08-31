Hijo de Michelle Vieth confirma distanciamiento con su mamá y revela: ¿La actriz no quiere a su nuera? “Ella o yo”

Leandro Ampudia, hijo mayor de Michelle Vieth, reveló detalles de la complicada relación que actualmente mantiene con la actriz y, aseguró, que el problema podría estar relacionado a su “nuera”, pues la intérprete no aceptaría que él tuviera novia. ¿Qué más dijo?

Así se despidieron cuando Leandro decidió estudiar en Estados Unidos, pero ahora él prefiere hacer su vida allá. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cuándo iniciaron los rumores de distanciamiento entre Michelle Vieth y su hijo Leandro?

A inicios de agosto de 2026, una fuente cercana a TVNotas reveló que la relación entre la actriz Michelle Vieth y su hijo Leandro no estaba pasando por un buen momento, y que tal dinámica estaba afectando duramente a la intérprete.

Según esta fuente, Leandro decidió alejarse de la familiar y “volar del nido":

Todos los que la conocemos sabemos que está sufriendo en silencio, pues no tener a uno de sus hijos a su lado le ha costado mucho. Todo empezó a finales del año pasado, cuando Leandro, que siempre ha estado estudiando en Estados Unidos, decidió estar allá más tiempo. Esto al principio no le molestó o causó ruido a Mich, pero con el tiempo y ver que Leandro no regresaba, le empezó a extrañar. Fuente a TVNotas

Por otro lado, la comunicación comenzó a afectarse también, el estado de presunta “rebeldía” del joven fue otro factor determinante para que poco a poco se perdiera el contacto y que, según nuestra fuente, pelearan cada vez más:

Mich siempre ha tratado de darles lo mejor y que escuchen sus consejos, pero él comenzó de rebelde y ahí empezó el quiebre entre ellos. Él ya no le hacía caso, empezaban a pelear por todo, no le daba crédito a las cosas que estaba pasando. Fuente cercana a TVNotas

Lo preocupante llegó cuando la misma fuente dijo que Michelle se encuentra triste y preocupada:

Sé que mi amiga está triste, se le nota en su cara y en su forma de expresar cada vez que le preguntamos por su hijo, pero bueno, esperemos que sea solo una etapa, como cualquier adolescente, y que pronto estén juntos como siempre. Fuente cercana a TVNotas

Ahora, su hijo Leandro por fin rompió el silencio y decidió revelar aún más detalles de la relación que tiene con su mamá. ¿Qué dijo?

Te puede interesar: Tras inesperado ‘accidente’, actriz regresa a las telenovelas luego de 20 años de ausencia: “Estoy preparada”

Se despidieron cuando Leandro decidió estudiar en Estados Unidos. / Fotos: Archivo TVNotas

¿El hijo de Michelle Vieth confirma separación de su madre?

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el hijo de Michelle Vieth, Leandro, dio su versión acerca del presunto distanciamiento, y más allá de negarlo, confirmó que su relación no es lo mismo de antes.

En palabras de él, todo derivó a partir de un desacuerdo económico, ya que Leandro busca convertirse en piloto aviador. Además de que la beca no era suficiente, su madre le quitó el apoyo económico:

Por circunstancias ha cambiado y tuve que dejar esa carrera. Tuve que dejar la escuela. No pude pagar por ella. Estaba bien becado, tenía una buena beca y todo eso, pero restó pagar toda la escuela en mí, quedó en mí. Leandro, hijo de Michelle Vieth

A pesar de que Michelle ha afirmado que ella trabaja para sus hijos, Leandro afirma que no es así, que presuntamente solo vería por su hermana, pero por él y sus hermanitos, no.

Lee: Hija de Michelle Vieth celebrará sus XV años con vestido de Mitzy; alistan los últimos detalles

¿Qué provocó la separación entre Michelle Vieth y su hijo Leandro, según la versión de él?

La versión dicha por Leandro Ampudia refiere que una decisión tomada por él habría provocado el distanciamiento con Michelle Vieth.

El joven aseguró que el conflicto comenzó después de que la actriz descubriera que tenía novia y que ambos habían tomado la decisión de vivir juntos en Dakota del Norte:

Sí, nos peleamos. Tristemente creo que a mi mamá no le gustó la idea de que ya estoy grande y de que quiero tener una vida propia. Nos peleamos porque me encontró que tenía una novia. Leandro Ampudia

Uno de los momentos más tensos llegó cuando presuntamente Michelle viajó de sorpresa a Dakota del Norte, la actriz habría entrado a escondidas al domicilio de Leando y su novia, para así llevarse su coche:

Tomo un vuelo de noche, de CDMX a Dakota del Norte, rompió… se metió dentro de mi apartamento sin permiso, se robó las llaves del coche, se robó el coche e hizo un (desorden). Leandro Ampudia

Además, aseguró que su madre le habría planteado una especie de ultimátum: podía continuar recibiendo apoyo económico para su educación, vivienda y otros gastos si elegía permanecer con ella, pero tendría que asumir sus propios gastos si decidía continuar con su pareja: “ Me puso una opción que era ella o mi novia ”, dijo Leandro.

Finalmente, Leandro decidió quedarse con su novia, con quien llevaba alrededor de un año de relación, y señaló que ya tiene más de un año sin saber de su madre.

Tal vez te interese: Michelle Vieth cambia radicalmente de look y sorprende a sus seguidores