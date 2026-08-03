Michelle Vieth sufre en silencio tras distanciamiento con su hijo; aseguran que “ya no se siguen en redes sociales”

Nos enteramos de que Michelle Vieth la está pasando un poco mal, debido al distanciamiento que tiene con su hijo mayor, Leandro, de 20 años, quien, aunque lleva casi 6 meses estudiando en Estados Unidos, recientemente decidió emprender el vuelo y estar lejos de su familia.

Por si fuera poco, la comunicación entre ellos ya no es igual, al grado de que el joven ni siquiera sigue a su mamá en redes sociales.

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Michelle Vieth estaría viviendo un mal momento con su hijo mayor. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició el distanciamiento entre Michelle Vieth y su hijo mayor?

Una persona cercana a la también conductora nos cuenta cómo surgió este distanciamiento entre ellos. “Aunque no ha querido decir nada y siempre está con la mejor actitud, todos los que la conocemos sabemos que está sufriendo en silencio, pues no tener a uno de sus hijos a su lado le ha costado mucho. Todo empezó a finales del año pasado, cuando Leandro, que siempre ha estado estudiando en Estados Unidos, decidió estar allá más tiempo. Esto al principio no le molestó o causó ruido a Mich, pero con el tiempo y ver que Leandro no regresaba, le empezó a extrañar”.

“Como cualquier joven, tiene sus días buenos y malos, pero la rebeldía empezó a hacer estragos en la comunicación entre él y su mamá. Mich siempre ha tratado de darles lo mejor y que escuchen sus consejos, pero él comenzó de rebelde y ahí empezó el quiebre entre ellos. Él ya no le hacía caso, empezaban a pelear por todo, no le daba crédito a las cosas que estaba pasando”.

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Así se despidieron cuando Leandro decidió estudiar en Estados Unidos, pero ahora él prefiere hacer su vida allá. / Fotos: Archivo TVNotas

¿Desde cuándo el hijo de Michelle Vieth vive en Estados Unidos?

Nos comparten que, desde febrero, Leandro está en Estados Unidos y que incluso ya hasta se dejaron de seguir en redes. “Aunque Mich trata de darles toda la privacidad de las cosas y de su vida, al final es su mamá y tiene que estar pendiente de todos sus hijos. En el caso de Leandro, a él le empezó a molestar que Mich le preguntara qué estaba pasando, por qué decía eso o posteaba tal (en redes sociales), por lo que decidió no seguirla y también que ella no lo siguiera”.

Aunque Michelle sabe que está bien cuidado por su familia de allá, no es lo mismo que estar juntos en la casa. “Aquí el punto es que Leandro se iba a quedar en México a estudiar y las cosas no fueron así. Ya saben, los amigos, el amor y la vida que lleva allá le gana más que estar en México con su mamá, que se la pasa ‘regañándolo’, y lo digo entre comillas porque no lo hace; en verdad Mich es una mamá súper relajada”.

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Actualmente Michelle Vieth conduce el programa de radio ‘Café globo’ / Fotos: Archivo TVNotas

¿Cómo se siente Michelle Vieth ante el distanciamiento con su hijo?

“Cuando Mich trata de hablar con él, siempre le pone una excusa, son pocas las llamadas. Los mensajes de WhatsApp son un poco más fluidos, pero como era antes, que siempre estaban en contacto, ya no es lo mismo. Sé que mi amiga está triste, se le nota en su cara y en su forma de expresar cada vez que le preguntamos por su hijo, pero bueno, esperemos que sea solo una etapa, como cualquier adolescente, y que pronto estén juntos como siempre”, concluyó.

Así ha sido el trabajo de Michelle Vieth como mamá



En 2010, tras un matrimonio fallido, se separó del empresario Leandro Ampudia.

En 2012, inició una relación con el torero Christian Aparicio , con quien tuvo 2 hijos más.

, con quien tuvo 2 hijos más. Actualmente, se encuentra soltera y dedicada a su carrera y a sus hijos.

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