¡Paty Cantú quiere ser mamá! Revela que le gustaría adoptar: “No necesito que se parezca a mí”

A menos de un año de que Paty Cantú se casó en una lujosa boda con Christian Vázquez, la intérprete de éxitos como “Goma de mascar” y “Corazón bipolar” se sinceró sobre sus planes de hacer crecer la familia por medio de la adopción.

Te recomendamos: ¿Paty Cantú celosa de Danna y Kenia Os? Tras ser “excluida” de la historia del pop mexicano, dice: “No demeritar”

Paty Cantú quiere ser mamá por medio de la adopción. / Mezcalent

¿Qué piensa Paty Cantú sobre la maternidad?

Después de que Paty Cantú sorprendió al dar el “sí” con un vestido verde, comenzó a ser cuestionada sobre la probabilidad de convertirse en mamá con Christian Vázquez. En una entrevista con el diario Record, la cantante bromeó y aseguró que sus hijos con sus canciones.

“Mis hijos son las canciones, pero ahora tienen papá. Mis hijos son un montón de mis amigos, algunos de mis sobrinos, muchos de mis fans, porque ellos me dicen madre”, dijo entre risas en diciembre de 2025.

Ahora, en un nuevo encuentro con la prensa, compartió con el programa Despierta América la idea que tiene sobre la maternidad y las razones por las que no ha iniciado un proceso para convertirse en mamá con su esposo.

“He tenido relación maternal con mucha gente y eso me hace sentir que esa parte de mí está cumplida y satisfecha”. Paty Cantú

Lee: Acusan a Paty Cantú de no pagar ni devolver vestuario, pero ¿quién es su esposo Christian Vázquez?

Paty Cantú comparte la idea aque tiene de la maternidad. / TikTok: IG:@patycantu

¿Por qué Paty Cantú quiere ser mamá por medio de la adopción?

Además de hablar sobre la idea que tiene de la maternidad, la intérprete de “Afortunadamente no eres tú” confesó que ha considerado la idea de adoptar en algunos años, ya que siente más conexión con la idea de ayudar y proteger.

“En algunos años, probablemente, y como lo he dicho en algunas entrevistas desde hace mucho, podría adoptar; eso me interesa más. No necesito que se parezca a mí físicamente. Me gusta la idea de ayudar, de proteger y de contener a gente”. Paty Cantú

Sobre su matrimonio con el actor de “Mirreyes vs. Godínez”, dijo encontrarse en un momento de felicidad y plenitud, aunque eligen vivir un día a la vez. “Estoy con mi mejor amigo, vamos siempre un día a la vez, como es la vida”, concluyó.

Lee: Beso de ‘Beba’ Montes e Itzel Lechuga, mánager de Paty Cantú, sorprende a invitados en la boda de la cantante

¿Cómo inició la historia de amor de Paty Cantú y Christian Vázquez?

Paty Cantú y Christian Vázquez iniciaron su relación en 2021, tiempo después de la promoción de la cinta “Mirreyes vs. Godínez”, donde participa el actor. El flechazo fue casi inmediato, aunque su boda ocurrió casi cinco años después.

Uno de los momentos más recordados de su relación ocurrió cuando el actor le pidió matrimonio durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México. Frente a los miles de presentes en el Auditorio Nacional, Christian Vázquez se arrodilló frente a la cantante y le entregó un ramo de rosas junto con el anillo de compromiso. De inmediato, Paty Cantú dijo “sí”.

No te pierdas: Paty Cantú ¿abducida por extraterrestres? Asegura que le pusieron un chip y que hay un club secreto de fama