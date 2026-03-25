Chiquis rompe el silencio y se lanza por la maternidad: “Estoy lista” ¡y la adopción entra en juego!

La maternidad dejó de ser un tema lejano para Chiquis Rivera. Hoy, la hija de la fallecida Jenni Rivera habla sin miedo, con claridad y hasta con emoción sobre una de las decisiones más importantes de su vida: convertirse en mamá.

En medio del estreno de su docuserie en ViX, la cantante dejó ver una versión más madura, sanada y decidida. Ya no se trata de un sueño incierto, sino de un deseo real que la acompaña todos los días. Y aunque reconoce que el tiempo es clave, dejó claro que su corazón está listo… incluso para caminos que antes no contemplaba.

Chiquis posando seria a la cámara / Instagram: @chiquisriveraonline

¿Chiquis quiere ser mamá? Así habló sobre su deseo de convertirse en madre

Chiquis confirmó que la maternidad ya es una posibilidad real en su vida. Durante una entrevista reciente, la cantante aseguró que actualmente se siente preparada emocionalmente para ser mamá y que es un tema que ya no le genera dudas ni miedo, sino ilusión.

“Ahorita, en este momento, estoy más lista para la maternidad me siento feliz y preparada, siento que sería muy buena mamá. Lo que hay que dar es tiempo al tiempo y que Dios haga lo que tiene que hacer”, expresó.

La intérprete fue clara al señalar que no se trata de una decisión apresurada ni de una carrera contra el tiempo. Por el contrario, explicó que hoy vive un momento más tranquilo y consciente, lo que le ha permitido visualizarse como madre desde un lugar distinto y más sólido.

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Chiquis en conferencia de prensa

¿Chiquis considera la adopción como una opción para formar una familia?

Además de hablar de sus ganas de ser mamá, Chiquis dejó ver que no se cierra a una sola forma de vivir la maternidad. Para ella, la adopción es una opción real y algo que sí considera dentro de su vida, sin prejuicios ni presiones.

Aunque no habló de fechas ni planes concretos, fue clara al decir que hoy lo más importante es sentirse bien consigo misma y tomar decisiones desde un lugar de conciencia y estabilidad.

La cantante ha comentado en otras ocasiones que, después de todo lo que ha vivido, ahora prefiere ir paso a paso y priorizar su bienestar emocional antes de dar un paso tan importante como traer un hijo a su vida.

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¿Tiene que ver su docuserie “Chiquis sin filtro” con este momento de su vida?

El estreno de la segunda temporada de “Chiquis sin filtro” en ViX no es casualidad. Este proyecto se ha convertido en un espacio donde la cantante muestra su lado más vulnerable y real.

Chiquis “El hecho de tener una segunda temporada me hace sentir muy agradecida con el público que se tomó el tiempo de ver la primera, porque sin ellos no tuviéramos esta segunda que me dio la oportunidad de abrir mi corazón de otra manera, así que estoy muy agradecida y feliz”.

La maternidad, aunque no es el único tema, sí atraviesa gran parte de esta nueva entrega. Es ahí donde los fans pueden entender mejor su proceso personal, sus dudas, sus ilusiones y las decisiones que está considerando para su futuro.