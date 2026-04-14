¿Crista Montes se arrepiente de ser mamá? Explota vs Beba: “Tener hijos fue la peor inversión y sí, me arrepentí”

Luego de que en el programa Imparables, de Pietro TV, ‘Beba’ Montes llamara “perra” a su mamá, la señora Crista, quien se había mantenido en bajo perfil, decidió responderle. “Diego Di Marco mandó a decirme que si hacíamos una entrevista muy respetuosa (para Heridas, de Pietro TV). Yo pensé: ‘Creo que en ese programa trabaja ‘Beba’, y le respondí: ‘No estoy dando entrevistas, muchas gracias’”. Consideró: “Si Adrián Marcelo me pagó, no voy a ir gratis a exponerme”.

Además, cuestionó: “¿Quién es él para que le levante su programa?”. Cabe aclarar que no le mencionaron si su hija iba a acudir o no.

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¿Por qué Crista Montes asegura que se arrepiente de ser mamá?

Para Crista Montes, la maternidad no ha sido fácil. Aunque sus hijas consideran que ella nunca se ha deprimido, fuertes situaciones la han derrumbado

. “Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas! ‘Beba’ fue mi tercer embarazo. Ya llevaba 2 abortos, y para que te vengan a decir que no las quieres. Tuve un embarazo extrauterino, de 2 meses. Casi me muero”. Crista Montes

“A la ‘Beba’ la tuve con un tratamiento hormonal. Entre ella y Gala perdí otro bebé de 6 meses. Hubo muchas complicaciones. Me esperé 6 años para tener a Gala. Dicen que nunca he tenido depresión. ¡Se ve que ellas no tienen ni idea de lo que es la vida! Después me dio cáncer de mama, en 2 ocasiones. ¿Qué es eso? ¡Una gripita! Ajá. Luego, cuando eran niñas, el marido me dejó y no pasó pensión”. Su exmarido renunció a su trabajo para evadir su responsabilidad. “Ahora es el papá del año, aunque nunca estuvo, pero la mala es una. ‘Beba’ te dice que pares y eres una ‘perra’, que no por parir te tienen que querer”.

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La señora Crista Montes se volvió tendencia hace unas semanas tras una polémica entrevista con Adrián Marcelo. / Redes sociales.

¿‘Beba’ cuidó a su mamá durante el cáncer? La versión de Crista Montes desata controversia

Durante el programa al que no acudió, Diego se refirió a ella como “la señora que no quiso venir”, y cuestionaron a ‘Beba’ sobre la relación con su mamá. ‘Beba’ le echó en cara a Crista que dejó a su hija para cuidarla cuando enfermó de cáncer, y dio a entender que su madre no lo agradeció.

La señora no se quedó callada: “Cuando me daban quimios, Gala estaba en EU y ‘Beba’ se quedaba en la casa. Dice que dejaba a su hija con su papá, pues sí, porque le convenía, en lo que dizque me cuidaba. Era cuando se prostituía en un restaurante… No me maltrató, pero tampoco me cuidaba. Llegaba a las 4 de la mañana y despertaba a las 12 del día. Yo dormía todo el día. Cuando me reponía de las quimios, iba al doctor sola”, afirma.

Crista afirmó que ella sí apoyaría a sus hijas si estuvieran en una situación similar. “Por supuesto que sí, son mis hijas. Sin embargo, ‘Beba’ siempre se ha apoyado en gente externa. Nunca en la familia. ¿Cuántos amigos tiene de años? ¡Ninguno!”.

Carlos Jiménez reportó la supuesta detención de La Beba Montes cerca del Palacio de los Deportes. / IG

¿Crista Montes dejará herencia? Confiesa la verdadera relación que tiene con Gala y ‘Beba’

Aunque está distanciada de sus hijas, a Crista le da gusto ver bien a Gala, pero no opina lo mismo de ‘Beba’: “Ninguna de las dos habla conmigo. Están enojadas. Todas las mamás cometemos errores, tenemos que ir a terapia, pero no sé qué hice tan grave. Dicen que ya me superaron. No lo creo. Gala sí está más tranquila, la veo bien, trabajando, se está llevando la novela, pero a ‘Beba’ no la veo bien. He visto las entrevistas y digo: ‘Ya no digas nada’. No se vale”.

Si bien ‘Beba’ ya dijo públicamente que su madre la desheredó, Crista responde: “La herencia es lo peor que le puedes dejar a los hijos. Aparte, ¿qué herencia? Me quitaron todo. El coche que dijo Gala que me heredó, todavía no lo acabo de pagar, pero cuando lo termine, seguramente también se les va a quedar a ellas”.

crista / IG: @fragosomanager

¿Crista Montes dice que ‘Beba’ guarda rencor y que el problema real fue el dinero de Gala?

‘Beba’ aseguró que ser madre no significa ser buena persona. Crista respondió: “No sé por qué me tiene tanto coraje. El conflicto era el dinero de Gala. Ella le metió toda esa mierda a su hermana en la cabeza. ‘Beba’ nunca se quiso llevar conmigo. Llega un momento en que dices: ‘Es tu pedo y se respeta’. Ella siempre se quería ir con la familia del novio. Siempre sus amigas eran más. Gala y yo nos quedábamos como pendejas”.

En este sentido, le mandó un mensaje de vida: “Ahorita está en la fiesta con sus amigos, pero que se espere a que realmente los necesite. Son pocos los que van a estar. Primero está la familia, pero las muy tontas se enojaron conmigo y, de paso, con todos mis sobrinos, con sus tíos. ¿Qué tenían que ver ellos?”.

Crista Montes reveló que Gala y ‘la Beba’ la agredieron físicamente ¿Hay video? / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

¿Crista Montes negó ser homofóbica? Así habló de la orientación sexual y la boda de ‘Beba’

Otro conflicto entre ellas es la supuesta homofobia de Crista, algo que ella negó. “Tuvo los huevos de acostarse con el novio, llegar borracha y decir que estaba embarazada, pero no los tuvo para decirme que era lesbiana. Además, se me hace muy raro que a los 30 años descubra su preferencia. Yo creo que lo sabes desde chiquita. Es más fácil echarme la culpa. Ahora todo el tiempo se la pasa diciendo: ‘Soy lesbiana’. No nos interesa. Supéralo”.

Para cerrar, habló de la boda de ‘Beba’: “El papá va a entregarla. ¿Qué le va a entregar, si ya está más recorrida que nada? ¡Ahora es religiosa! Va a ser una ceremonia, una mamada. No me va a invitar y ni quiero ir. Seguramente todo lo van a conseguir por intercambio. Veo a ‘Beba’ y se me retuerce el estómago. ¡Es falsa!”.

Beba Montes revela si su mamá asistirá a su boda / Redes sociales

¿Qué dijo ‘Beba’ Montes sobre su mamá en Imparables de Pietro TV?

Diego Di Marco (DDM): "¿Si hoy tu mamá, la señora que no quiso venir a Pietro, te enteras de que a lo mejor tiene una situación...?”

‘Beba’ (B): “Ay, que le vaya bien”.

DDM: "¿No vas a verla?”

B:"¿Por qué? A mí ya me desheredó. Me dijeron: ‘Que te vaya bien’. A mí una vez ella me lo dijo: ‘Cuídate bien, porque el día que te enfermes ¿quién te va a arrimar un plato de sopa?”’

DDM: “Nosotros”

B: “Ay, gracias al cielo tengo mucha gente que me quiere, pero he aprendido que la gente no siempre va a estar. Imagínate que alguien que te dice: ‘Cuídate del covicho, porque si te enfermas yo no te voy a llevar nada’. A mí sí me cayó de peso, porque dices: ‘Güey, a ti cuando te dio cáncer, yo dejé a mi hija para irte a cuidar (...), pero es este tema en que la gente asume que las mamás son buenas ya por creación del Señor. No, güey, tú pariste y sigues siendo la misma perra que fuiste antes...”.

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Beba Montes revela cómo descubrió su orientación sexual / Redes sociales

¿Cuál fue el motivo del distanciamiento entre Crista Montes y sus hijas?

El ex de Crista no se hizo responsable de la manutención de sus hijas y, cuando ella se quedó sola con ellas, se dedicó, como mánager, a impulsar la carrera de Gala en la televisión. El dinero que ganaba la niña fue utilizado para el sustento familiar.

Después de 18 años de trabajo, Gala rompió la relación laboral con su madre por temas de dinero. Gale aseguró que le ofreció una buena cantidad para que pudiera vivir, pero Crista la rechazó y exigió liquidación.

La actriz se fue a estudiar inglés a Canadá y también comenzó a ir a terapia psicológica, lo que, según Crista, provocó un cambio en su actitud, volviéndose grosera y rebelde con ella. En octubre de 2023, Gala y Crista se distanciaron.

Según la versión de Gala, su mamá le pedía el 50% de sus ingresos por su trabajo como mánager, a lo cual ella se negó al asegurar que siempre había sido explotada.

Gala corrió a Crista de su casa y la señora se fue a vivir al Estado de México, cerca de sus hermanos. Ahí abrió una cafetería, pero el proyecto fracasó. Actualmente pinta y vende sus cuadros y también monetiza a través de sus redes sociales.

Crista reveló los malos tratos que recibió por parte de su hija, mientras que Gala respondió diciendo que sufría depresión y ansiedad porque su mamá era narcisista y controladora, que la explotó y la presionó en su trabajo.

Gala también aseguró que la señora la estaba extorsionando y amenazando con dar a conocer un video en el que se ve cómo ella y su hermana la golpeaban.

Dijo dejaba de tener mamá y que arreglaría los problemas legalmente.

‘Beba’ no tenía una buena relación con Gala durante su niñez y adolescencia, siempre sintió celos hacia su hermana, pero después de que la actriz se peleó con su mamá, se unieron y también se reconciliaron con su papá.

En LCDLFM, Gala confesó que extrañaba a su mamá. Ahí tuvo enfrentamientos con Adrián Marcelo, quien se burló de sus problemas familiares.

Crista Montes reveló que Gala y ‘la Beba’ la agredieron físicamente ¿Hay video? / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

¿Quién es ‘Beba’ Montes? Edad, carrera, polémicas y su vida como influencer en TikTok

Tiene 31 años.

Cobró fama cuando apoyó a su hermana en La casa de los Famosos México, e incluso ingresó como invitada, luego de que Gala rechazara la presencia de Crista.

Fue mánager de su hermana.

Participó en el reality show Tentados por la fortuna en 2025.

Se convirtió en influencer en TikTok e Instagram. Su contenido es sobre estilo de vida, humor, y realiza videos con su hija.

Actualmente colabora para el canal Pietro TV.

Hizo públicas sus preferencias sexuales a finales de 2024.

Está comprometida con Itzel Lechuga (mánager de Paty Cantú). Ya viven juntas, al lado de su hija.

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