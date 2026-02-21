Beba Montes habla de la supuesta agresión de Gala Montes a su mamá: “Le dio una cachetada”

La disputa familiar entre Gala y ‘Beba’ Montes y su madre, Crista Montes vuelve a generar revuelo. Tras un fuerte distanciamiento entre madre e hijas, la polémica resurge en redes luego de que ‘Beba’ Montes ofreciera una entrevista a Mich Rubalcava.

Recordemos que tanto Gala Montes como ‘Beba’ Montes han acusado a su madre, Crista Montes, de ser manipuladora y narcisista, motivo por el cual rompieron todo lazo con ella. En 2025, Crista ofreció una entrevista a Adrián Marcelo y causó polémica al ser acusada en redes por traicionar a Gala al reunirse con su enemigo de “La casa de los famosos México”.

Sin embargo, una de las declaraciones más escandalosas de Crista Montes fue la acusación de que sus hijas, Gala y ‘Beba’, la habían agredido. Ahora, ‘Beba’ comparte su versión y relata lo que realmente ocurrió el día en que su hermana se molestó porque no había cena.

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana. Llevan 5 meses distanciadas. / Instagram

Mamá de Gala y Beba Montes acusó haber sido agredida por sus hijas

En julio de 2024, Crista Montes, de 56 años, realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que señaló a sus hijas, Gala Montes y Beba Montes, de presuntamente haberla agredido físicamente.

Durante el ‘live’, Crista afirmó que la también cantante supuestamente le había “pegado” y aseguró contar con videos que respaldaban su versión. Relató que mientras se encontraba comiendo, una de sus hijas le aventó un plato de cereal y luego la acusó de ser ella la violenta. “Me lanzó el plato y todavía dice que la agresiva soy yo. Me levanté y le dije: ‘Hasta aquí llegaste, escuincla babosa’”, contó.

Asimismo, sostuvo que después ambas jóvenes la habrían golpeado. “Entre las dos me agarraron a golpes porque se pusieron de acuerdo. ¿Qué tal si eso lo hacemos legal?”, expresó en aquella transmisión.

Crista también declaró que la exintegrante del reality “La casa de los famosos México” supuestamente la expulsó del domicilio que compartían. Según su testimonio, ella se negó a abandonar el lugar, pero finalmente fue sacada por la fuerza. “Me levantó de la silla y me sacó”, afirmó.

Tras las acusaciones, la actriz negó haber ejercido violencia contra su madre y manifestó estar “cansada” de lo que calificó como manipulación, amenazas y extorsión por parte de ella.

Beba Montes responde a la polémica: ¿Agredió a su mamá junto a Gala Montes?

Beba’ Montes compartió con Mich Rubalcava que su relación con su madre siempre fue complicada, ya que constantemente la comparaba con Gala Montes, considerada la hermana talentosa y favorita.

Sin embargo, aseguró que las cosas no fueron como las contó su mamá. Afirma que Crista Montes exigía un sueldo y que Gala le puso como condición encargarse de la casa y de la comida, mientras ella grababa en la telenovela.

“Llegó mi hermana a la cocina, mi mamá estaba comiéndose un cereal, y empezaron a discutir. Mi hermana le dijo: ‘Quieres cobrar tanto y no fuiste al súper y no hay nada de comer. Además, le había exigido que le entregara sus cuentas, así que la discusión subió de tono. Mi mamá, muy soberbia, le respondió: ‘No te entrego nada, hazle como quieras’”. ‘Beba’ Montes

Agregó: “Mi hermana le dijo: ‘Cómete un cereal’ y en un momento se desquició y le pegó al cereal, nunca a mi mamá; el plato ni se le acercó, voló a la pared. Entonces mi mamá se paró y, que me la zumba, le dio una cachetada guajolotera”.

‘Beba’ Montes confiesa que empezó a escuchar los gritos y “llegué a separarlas, sé que mi mamá dice que tiene un video ‘sácala preciosa’ yo también tengo un audio, pero no lo he sacado porque no tengo ganas, pero si quiere vemos quién tiene la razón. Yo tengo pruebas”, finalizó.

