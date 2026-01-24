Mamá de Gala Montes rechaza verla en teatro y lanza dura crítica: “No confundas éxito con superioridad”

Gala Montes vive uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar como protagonista del musical “Malinche”, dirigido por Nacho Cano. Sin embargo, este logro artístico se ha visto opacado por el conflicto familiar que mantiene con su madre, Crista Montes. Aunque la actriz expresó públicamente su deseo de que ella asistiera a verla al teatro, Crista pateó el avispero y lanza mensaje a la actitud de su hija.

Gala Montes y Crista Montes / Redes sociales

Gala Montes debutará como La Malinche e invita a su mamá al teatro

La actriz y cantante Gala Montes se prepara para un nuevo reto profesional al convertirse en la protagonista del musical “Malinche” una ambiciosa producción dirigida por Nacho Cano, exintegrante de Mecano. Para Gala, este proyecto representa un paso clave en su carrera artística y una oportunidad de consolidarse en el teatro musical.

En recientes encuentros con la prensa, la también cantante expresó sentirse profundamente honrada por la confianza que el productor español depositó en ella. “Me siento muy agradecida y emocionada de darle vida a La Malinche. Es un personaje fuerte, complejo y muy significativo”, comentó.

Durante la entrevista, Gala Montes fue cuestionada sobre su relación con su madre, Crista Montes, con quien mantiene un distanciamiento desde hace tiempo. A pesar de ello, la actriz dejó claro que no guarda rencor y que le gustaría compartir este momento con ella.

“Seguimos distanciadas, desafortunadamente, pero deseándole buenas vibras”, dijo.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Gala fue sincera y lanzó una invitación pública: “Yo desearía que viera La Malinche, me gustaría este 24 y 25 de enero que voy a estar. Todos pueden comprar su boleto”.

Mamá de Gala Montes la pone en su lugar y rechaza verla en teatro por “dignidad” / Redes sociales

Mamá de Gala Montes explica por qué no irá a verla a La Malinche

La respuesta de Crista Montes no tardó en llegar y fue justo hoy el día de su estreno en el Frontón México. A través de un mensaje en sus redes, la madre de Gala Montes dejó claro que no asistirá a verla al teatro, aclarando que su decisión no tiene que ver con falta de amor, sino con dignidad.

“No asistiré a tu obra de teatro y no es por falta de amor, ni por desinterés, ni porque no desee verte brillar. No voy por dignidad”, escribió. En el mismo texto, Crista aseguró que le desea éxito y que reconoce el talento de su hija: “Eres talentosa, eres bella, eres luminosa. Te veo y te admiro en la pantalla, en el escenario, en cada paso que das”.

La declaración llamó aún más la atención debido a que Crista Montes ha estado envuelta en la polémica tras conceder una entrevista a Adrián Marcelo, quien mantiene una enemistad pública con Gala desde La casa de los famosos México 2024.

Mamá de Gala Montes la pone en su lugar y rechaza verla en teatro por “dignidad” / Redes sociales

Mamá de Gala Montes lanza dura reflexión a su hija

Más allá de rechazar la invitación, el mensaje de Crista Montes lanzó una dura crítica dirigida a su hija Gala Montes. En él, afirmó que gran parte de lo que Gala es hoy se lo debe a ella: “Todo lo que eres no surgió de la nada. Todo lo que aprendiste, lo aprendiste primero de mí. Las bases, la disciplina, las enseñé yo, aunque te duela”

Aunque reconoció que su hija llegará lejos, lanzó una crítica directa a su actitud: “ Cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada emoción que transmites… tiene algo de mí, incluso cuando intentas negarlo. Incluso cuando la soberbia te hace creer que llegaste sola. Pero no confundas éxito con superioridad, ni aplausos con grandeza. La verdadera grandeza no necesita mirar por encima del hombro a quien estuvo sosteniendo desde abajo”.

Crista Montes cerró su mensaje con un contundente:“El reconocimiento no borra el origen, ni el aplauso sustituye a la memoria”.

