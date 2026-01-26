El novio de Gala Montes destapa sus caprichos: “Es difícil cumplirle con todo” ¿Mantenido o mal entendido?

Oficialmente, en diciembre de 2024, Gala Montes confirmó que mantenía una relación con su mánager, Icho Van, un noviazgo que se ha vuelto polémico dentro del medio del espectáculo, debido a las críticas que ha recibido el novio de Gala, pues lo han tachado de mantenido y manipulador. “No me mantiene, y aunque lo hiciera da igual. La gente cree que yo manejo su dinero y no es verdad. ¡Es un error! Soy su mánager, y en otras cosas somos socios. Tenemos un contrato laboral.

Gala Montes / Liliana Carpio @ichomexicat

¿Icho Van mantiene a Gala Montes? Esto respondió el mánager

Yo tengo mi porcentaje por mi trabajo y de ahí pago los gustos, viajes, todo. También llevo un grupo con mucha trayectoria y vivo de mis regalías. Además, trabajo en otros proyectos”.

El mánager de Gala Montes nos reveló que la actriz le sale muy cara. “Todo el tiempo estamos juntos y tenemos una personalidad muy similar. Nos encanta ser muéganos. Nos conocemos tanto y sé que 3 o 4 detalles la reconquistan. Sí es de gustos caros. A mí me encanta sorprenderla o ser detallista con esas cosas”.

Icho ve la forma de cubrir las necesidades materiales de Montes. “Es difícil cumplir con todo; sin embargo, lo intento. Ella también lo hace conmigo. Me cuida mucho. Aunque, déjenme decirles, a mí me gusta conquistarla con viajes (ríe). Nos encanta viajar en pareja”.

Y así reaccionó cuando le preguntamos sobre los espacios que se han dado en su noviazgo para no llegar a la monotonía. “A veces sí nos tomamos nuestros tiempos, porque es algo sano. En ocasiones, me voy a ver a mi familia, a mi abuelo o amigos. O simplemente hago deporte. Eso hace que nos extrañemos más”.

Icho sería 20 años mayor que Gala / Redes sociales

¿Cómo llevan su relación Icho y Gala Montes?

A pesar de que pasan gran parte de su tiempo juntos, Gala Montes le ha hecho algunas escenas de celos. “Ella es la celosa (ríe). Sí me ha hecho escenas de celos, que al final terminan en confusiones. Pasa en todas las relaciones”. Incluso, asegura que es tanta la confianza entre ellos que ambos tienen acceso a las contraseñas de sus celulares. “No lo hicimos para revisarlos, ni nada por el estilo, sino por alguna emergencia. Nos llevamos increíble”.

Aunque ha recibido críticas por parte de los haters, Icho compartió su punto de vista. “La gente me tira durísimo y no saben realmente mi situación. No sé a qué se deba. Yo creo que le tirarían a cualquier novia o novio de Gala. Es bien sabido que a las parejas de las celebridades no les va muy bien y menos cuando son sus mánagers, como es mi caso”.

Luego de que Montes confesara: “Tenemos una relación abierta desde hace mucho”, Icho se sinceró y nos dijo que ya no es así. “Yo no soy bisexual, soy heterosexual, pero tengo mucho respeto hacia la comunidad LGBTQ+. Crecí en Madrid y viví 5 años en el barrio Chueca, el segundo barrio gay más grande del mundo, y nunca tuve un tema con eso. Al principio teníamos una relación abierta, pero decidimos cerrarla, porque hay gente que la quiere utilizar para hacer fama”.

Reveló que aunque los 2 son muy pasionales, al final siempre gana el amor. “Para mí es más importante mi relación con ella que ganar el punto. Ya cuando se pone muy intensa la situación, solemos decirnos: ‘Somos un equipo. No es uno contra el otro’. Constantemente nos recordamos que somos los 2 contra el mundo entero”.

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana. Llevan 5 meses distanciadas. / Instagram

¿Qué otras parejas ha tenido Gala Montes?

Mantuvo una relación con Levith Jerez, el famoso ‘albañil’. A quien conoció en Vancouver, Canadá. Los 2 decidieron vivir juntos hasta que sucedieron cosas que ella ya no pudo aguantar: “No me gustaban sus celos, un desmadre en mi vida”, relató en LCDLFM.

En 2024, antes de que Gala ingresara a LCDLFM, anunció supuesto romance con su compañera y examiga Bárbara Islas. Sin embargo, la conductora negó rotundamente dichas declaraciones, por lo que su amistad se fracturó.

En 2024, la actriz fue relacionada sentimentalmente con Karime Pindter,

En 2025, Anna Porter nos platicó todos los detalles sobre su relación con Gala. Aparentemente, la conexión había sido ‘especial’, pero solo duró 3 meses: “Me sentí traicionada. Me dolió muchísimo. No estoy ardida. ¡Solo decepcionada!”, dijo.

Gala y Karime / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Gala Montes?

La hemos visto en telenovelas, como Deseo prohibido (2008), Amar de nuevo (2011), Vivir de amor (2024) y próximamente la veremos en Corazón de Oro.

En programas y series: El señor de los cielos (2015-2016), Hasta que te conocí (2016), ¿Quién es la máscara? (2021), La Isla, Desafío en Turquía (2023), La casa de los famosos México (2024).

Ha lanzado sencillos como “Si te atreves”, “Diséñame”, junto a Joan Sebastian y “Estoy pensando en ti”, con La Sonora Santanera.

En la actualidad es parte de la obra Malinche, el musical.

