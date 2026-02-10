Beba Montes revela que gracias a un trío descubrió que le gustaban las mujeres ¿reveló detalles?

‘Beba Montes’, quien recientemente se comprometió con su novia Itzel Lechuga, habló sin filtros sobre su orientación sexual y el proceso personal que vivió para aceptarse.

La hermana de Gala Montes compartió que no fue un camino inmediato ni sencillo, sino una etapa de dudas, nervios y autodescubrimiento que con el tiempo la llevó a entender quién era realmente.

‘La Beba’ Montes, hermana de Gala, fue captada besando a su novia, Itzel Lechuga, en un evento en CDMX. La influencer reveló que ya viven juntas, su hija la adora y que pronto habrá boda. / Alejandro Isunza

¿Cómo comenzó la relación de Beba Montes e Itzel Lechuga?

La ‘Beba’ Montes contó a TVNotas cómo inició su relación con Itzel Lechuga, a quien conoció en un entorno laboral relacionado con la música. De acuerdo con su relato, el primer encuentro ocurrió cuando Paty Cantú se puso en contacto con Gala Montes para participar en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional en octubre de 2024, donde ambas interpretaron el tema “Prefiero ser su amante”. Fue por eso que la Beba coincidió por primera vez con Itzel, quien es mánager de Paty Cantú.

Según lo que compartió la hermana de Gala Montes, a partir de ese encuentro comenzó su relación con Itzel Lechuga, la cual con el tiempo se fue consolidando. La Beba señaló que actualmente viven juntas y que la convivencia familiar se ha dado de manera natural, destacando la relación que existe entre su hija e Itzel, quienes, de acuerdo con sus palabras, se llevan bien y comparten actividades en común desde que se conocieron.

“La conocí por trabajo, ella es mánager de Paty Cantú, nos conocimos porque Paty le habló a Gala para el Auditorio y ahí nos conocimos, ahí empezó la historia de amor. Yo la vi y dije ‘Esa mujer tiene que ser mía'. Ya vivimos juntas, mi hija la ama y la adora, se quieren muchísimo, son muy divertidas juntas, han hecho una mancuerna muy bonita. Ellas desde que se conocieron se llevaron muy bien”, comentó Beba Montes a TVNotas.

Gala ‘Beba’ y Crista Montes en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2025 en Ciudad de México. / Instagram

¿Qué dijo Beba Montes sobre cómo descubrió que le gustan las mujeres?

‘Beba’ Montes confesó cómo descubrió su orientación sexual y el proceso personal que vivió para aceptarse.

Durante una charla en el canal de YouTube Pietro TV, la influencer recordó que su primer acercamiento con una mujer ocurrió cuando tenía 15 años. Sin embargo, confesó que la experiencia estuvo marcada por el miedo y la culpa.

“Estaba tan nerviosa, sentía que hacía algo malo y no lo disfruté. Pensé: me gustan las mujeres para besarlas, pero no para algo más. Creí que no era lo mío”, relató.

Después de ese momento, decidió seguir con su vida y dejó el tema de lado por varios años. Aunque admitió que en reuniones o fiestas solía mostrarse más cariñosa con sus amigas, no volvió a explorar sus sentimientos a fondo hasta tiempo después, cuando experimentar un trío le ayudó a replantearse todo lo que creía saber sobre sí misma.

“Pasaron varios años y no lo volví a intentar, pero en la ped... era de vente amiga te doy un beso, y un día me proponen un trío y yo dije bueno jalo. Pero hay que buscar con quien y sucedió y yo dije esto es lo mío. Yo estaba perdida, me dije qué es esto quiero volver a hacerlo”, comentó ‘Beba’ Montes.

¿Quién es Itzel Lechuga, actual pareja de Beba Montes?

Aunque aún se conocen pocos datos sobre la pareja de ‘Beba’ Montes, se ha revelado que su nombre es Itzel Lechuga y que forma parte de OCESA Seitrack, la agencia responsable de la representación de diversos famosos.

Itzel es vista como una colaboradora cercana (prácticamente la mano derecha) de Paty Cantú, lo que explica la forma en que ambas se conocieron.

Si bien ‘Beba’ ha sido objeto de críticas anteriormente, eso no le ha impedido vivir con plenitud esta nueva etapa de su vida. En agosto de 2025, ambas dieron a conocer que estaban comprometidas, luego de que Itzel aceptara la propuesta de ‘Beba’, momento que compartieron con sus seguidores a través de sus redes sociales.