Captamos a ‘la Beba Montes’ en pleno beso con su novia; nos confirmó se van a casar: “Me dio anillo promesa”

A raíz de que Gala Montes participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, su hermana Crista Fernández, mejor conocida como ‘la Beba Montes’, adquirió gran popularidad y se convirtió en creadora de contenido y posteriormente llegó al reality Tentados por la fortuna.

Hace unos días nos la encontramos en el estreno del espectáculo Harry Potter: Visions of magic, donde la captamos sumamente romántica con su novia, la representante artística Itzel Lechuga.

Sobre la felicidad que la embarga dijo: “Llevamos 7 meses juntas. La conocí por trabajo. Ella es mánager de Paty Cantú. Nos conocimos cuando Paty le habló a Gala para que la acompañara a su concierto en el Auditorio Nacional. Ahí empezó la historia de amor”.

“Fue flechazo a primera vista. Literal. Te juro que la vi y dije: ‘Esta mujer tiene que ser mía’. Ya vivimos juntas”.

‘La Beba’ Montes, hermana de Gala, fue captada besando a su novia, Itzel Lechuga, en un evento en CDMX. La influencer reveló que ya viven juntas, su hija la adora y que pronto habrá boda. / Alejandro Isunza

¿Cómo es la relación entre la novia de ‘la Beba’ Montes y su hija?

Le preguntamos si su hija se lleva bien con Itzel, y respondió: “Mi niña la ama y la adora. Se quieren muchísimo. Se divierten mucho juntas. Me hacen travesuras. Me molestan mucho. Ya, de repente, cuando obviamente se aburren de mí, me dejan ahí solita. Me dicen: ‘Ya estás de malas, bye’, y se salen a pasear a los perros”.

“La realidad es que han hecho un equipo y una mancuerna muy bonita. Para mí era importante encontrar una pareja que mi hija aceptara de maravilla. Desde que se conocieron, se llevaron superbién. Eso me tiene muy contenta, tanto por el acercamiento de Itzel hacia mi pequeña, como por la aceptación de mi niña”.

También notamos que ‘la Beba’ porta un anillo y muy emocionada nos contó: “Es de promesa.Me lo dio ella hace 3 meses. Yo próximamente le daré el de compromiso. Obvio yo se lo voy a entregar porque ya hay planes de boda. En enero nos vamos a ir de viaje a Londres”.

Por otra parte, habló de su experiencia en el programa ‘Tentados por la fortuna': “Fue una experiencia muy fuerte, pero todo un reto. Lo volvería a hacer sin duda. Lo más complicado fue morir de hambre, el calor, dormir y la convivencia”.

En cuanto a su situación actual con su hermana Gala, debido a que dejaron de trabajar juntas, comentó: “Todo mundo cree que estamos distanciadas, pero no. Es que no subimos todo lo que hacemos. Mi hija va a diario con ella a sus entrenamientos de box. Platicamos por teléfono. Va a mi casa a tomar café. Simplemente tomamos caminos diferentes en cuestión de trabajo. Yo era su mánager, pero ya no. Como me fui al reality, le dije: ‘Yo creo que te voy a quedar un poquito mal. Entonces mejor tú allá y yo acá’. Yo ya tengo mis propios proyectos que pronto sabrán”.

Finalmente, nos compartió cómo ha aceptado Gala a su pareja: “Mi hermana ama a Itzel. La conoce desde el primer día, igual que yo. Se llevan muy bien. Siempre me apoya en todo”.

‘La Beba’ alcanzó la fama apoyando a su hermana Gala Montes

Se dio a conocer públicamente el año pasado, cuando fue invitada a los debates de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Al terminar la emisión, se anunció que sería la nueva mánager de Gala.

Este año formó parte de la segunda temporada del reality de Azteca Tentados por la fortuna.

Se convirtió en influencer. Tiene 279 mil seguidores en Instagram y más de 1 millón en TikTok, redes donde comparte su día a día.

