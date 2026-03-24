Ring Royale 2: ¿Crista Montes, madre de Gala, confirma pelea vs. doña Alegría? ¡Explota contra Pablo Chagra!

Uno de los más grandes rumores de estos últimos días llegó tras el éxito de Ring Royale. En la noticia, se señalaba que Crista Montes, madre de Gala Montes, presuntamente tendría pláticas con la organización para pelear en la próxima edición contra doña Alegría, madre de Poncho de Nigris. Ante esto, Crista habló abiertamente de este rumor y lanzó un fuerte mensaje a Pablo Chagra. ¿Por qué?

Ring Royale / Redes sociales

¿Qué dijo Pablo Chagra sobre una pelea entre Crista Montes y doña Alegría?

La posible pelea en Ring Royale 2 entre Crista Montes y doña Alegría se dio a conocer por Pablo Chagra, conductor digital del evento, quien reveló la información durante una participación en radio. De acuerdo con el comunicador, este enfrentamiento ya supuestamente se estaría comentando al interior de la organización.

Hay una pelea, que yo escuché ahí que si se hiciera, ¡no, cállate!, que dicen que quieren enfrentar a doña Alegría, mamá de los De Nigris, con la señora Crista, mamá de las Montes (Gala Montes). Pablo Chagra

La mera posibilidad ha desatado expectativa de inmediato, ya que ambas mujeres han protagonizado momentos virales y polémicos de gran impacto. Aunque no se confirmó, muchos creyeron que era una opción viable. ¿Que vino después?

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¿Qué respondió Crista Montes sobre la posibilidad de pelear con doña Alegría en Ring Royale 2?

Hace unos momentos, Crista Montes, madre de Gala Montes, compartió a TVNotas un mensaje en el que denotaba clara molestia tras el rumor que sugería una pelea contra doña Alegría. Más allá de negarlo categóricamente, también arremetió contra Pablo Chagra.

“El Chagra que se hace fama a costillas de la mamá de Gala Montes, yo lo creía más inteligente. Ya ves que yo ya me he alejado de todo eso. Yo lo creía más inteligente. Se hace fama a costillas mías. ¿Qué te puedo yo decir?” Crista Montes a TVNotas

Al momento, Pablo Chagra no ha dado réplica a las declaraciones de Crista Montes. Sin embargo, lo anterior habría dejado claro que no estaría interesada en dicho encuentro.

Cabe señalar que Crista Montes se convirtió en una figura mediática luego de los múltiples conflictos con Gala Montes, su hija. El hecho de poner su nombre en la baraja de posibilidades, generó interés en el Ring Royale 2.

Por ahora, la pelea entre doña Alegría y Crista Montes parece alejarse, no será una opción viable y los rumores finalizaron con una fuerte crítica a Pablo Chagra.

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Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

¿Quién es Pablo Chagra?

Pablo Chagra es un creador de contenido y conductor digital mexicano que ha ganado notoriedad en los últimos en redes sociales, sitio donde ha generado una comunidad de miles de seguidores.

A través de videos, transmisiones en vivo y publicaciones constantes, logró conectar con audiencias interesadas en temas de espectáculos, tendencias y noticias virales.

Pablo Chagra también se ha caracterizado en su participación en distintos formatos, desde cápsulas informativas hasta coberturas en vivo, siendo parte también de la conducción digital de La casa de los famosos México.

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