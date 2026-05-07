Conductor de televisión sufre brutal volcadura en plena carretera y filtran el VIDEO de su rescate: ¡Así fue!

A solo unos días de que se confirmara la muerte de un colaborador de N+ Noticias en un fuerte accidente automovilístico, otra figura del ámbito vive un momento parecido. Un reconocido conductor y presentador de televisión protagonizó un escalofriante momento, luego de sufrir una brutal volcadura en una carretera. El video, difundido en redes, muestra el instante en el que tiene que ser socorrido de emergencia. ¿Cómo fue el rescate?

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¿Qué conductor de televisión sufrió un accidente automovilístico recientemente?

Se trata del conductor y presentador colombiano, Jairo Martínez, quien vivió momentos de angustia luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico en Cartagena, Colombia.

El incidente, que ocurrió hace unos días en el sector de Los Morros, quedó captado por cámaras de seguridad y posteriormente el video fue difundido en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

El también exjuez del reality Yo me llamo viajaba junto a otras dos personas cuando la camioneta en la que se trasladaban terminó volcada tras un fuerte impacto. ¿Qué le pasó exactamente?

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Jairo Martínez, conductor y presentador / Infobae

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió el conductor Jairo Martínez?

Las cámaras de vigilancia instaladas en la zona registraron el instante en que ocurrió el accidente de Jairo Martínez. En el video se observa cómo la camioneta circulaba por una avenida del sector de Los Morros, en Colombia, cuando repentinamente gira de manera brusca y comienza a volcarse sobre el pavimento.

El impacto alarmó de inmediato a las personas que se encontraban en el lugar, quienes corrieron para auxiliar a quienes estaban atrapados dentro del vehículo. Testigos ayudaron a sacar al conductor y a los demás pasajeros mientras llegaban los servicios de emergencia.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la gravedad del percance y a la popularidad del conductor colombiano, quien durante años ha sido una figura reconocida en la televisión.

Después de salir ileso, horas después el conductor habló con el medio Telecaribe y dijo lo siguiente:

Fue un buen susto pero aquí estoy en casita descansando. Eso sí, aporreado como loco, Muchas gracias. Jairo Martínez a Telecaribe

De acuerdo con reportes locales, la camioneta quedó prácticamente destruida tras el accidente, por lo que muchos usuarios pensaron que las consecuencias habrían sido fatales.

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¿Quién es Jairo Martínez y qué programas conduce?

Jairo Martínez es un reconocido conductor, locutor y personalidad de la televisión colombiana que ha construido una larga trayectoria dentro del mundo del entretenimiento en su país.

Con el paso del tiempo logró consolidarse como una de las figuras más conocidas de la televisión de entretenimiento en Colombia.

Uno de los proyectos que le dio fama internacional fue su participación como jurado en el reality musical Yo me llamo, programa en el que evaluaba a participantes que imitaban a famosos cantantes.

Además de su trabajo en televisión, también ha participado en espacios de radio y programas enfocados en música, farándula y cultura. Entre los proyectos en los que ha colaborado destaca Rumba y relajo, donde fungió como conductor y comentarista.

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