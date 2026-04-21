¿Diego de Erice se convirtió en papá? Conductor de La casa de los famosos México comparte FOTO y levanta sospechas

El actor Diego de Erice, también conocido por conducir La casa de los famosos México, generó sorpresa entre sus seguidores al publicar una foto en el que le daba la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Los rumores indicaban que se había convertido en papá. ¿Fue real?

El conductor está listo para seguir dando pasos en su carrera. / Instagram.

¿Por qué aseguraban que Diego de Erice se había convertido en padre?

El revuelo se desató en redes sociales luego de que el conductor Diego de Erice compartiera dos imágenes que mostraban a un recién nacido, lo que llevó a muchos a preguntarse si había debutado como padre, más aún con su mensaje que acompañó la publicación:

No puedo de amor… cada que tu manita se estire yo la tomaré y seguiré esos pasitos siempre. Tanto que aprenderte y tanto que enseñarte. Love you!!! Diego de Erice

En comentarios sus fans y seguidores se hacían la misma pregunta:



"¿Ya eres papá?”,

"¿Ya tuviste hijo?” y,

"¿Te estrenaste como papá?”.

Aunque muchos esperaban que Diego anunciara que ya era papá, la realidad era totalmente diferente. Te contamos lo que sucedió.

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Diego de Erice da la bienvenida a nuevo miembro de su familia / IG: diegodeericemx

¿Diego de Erice confirmó que se convirtió en papá recientemente?

Los rumores sobre la presunta paternidad de Diego de Erice continuaban, colegas y famosos lo felicitaban en dicha publicación, pero algunos indicaban el verdadero parentesco con el recién nacido: se trata de su sobrino.

Mientras Mariazel comentaba “ ¡Felicidades tío Diego! ”, Alejandra Robles Gil le decía “ El súper tío ”, demostrando el real vínculo con el pequeño.

Ahora, De Erice fue abordado por la prensa y cuestionado sobre todo el revuelo que causó dicha imagen, pues realmente parecía que se había convertido en padre. A esto, el actor respondió:

Siempre es para mí maravilloso festejar una nueva vida, en este caso es mi sobrino. Es el primero de la familia. Con el mismo cariño, como si fuera mío. Diego de Erice

Diego aclaró los rumores que lo tachaban como “padre” y entiende lo que pudo generar su imagen con los pies y manitas del bebé.

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¿Quién es Diego de Erice y cuál es su trayectoria?

Diego de Erice es un actor, conductor y presentador mexicano que ha se ha convertido en un rostro conocido en la televisión nacional, gracias a su participación en telenovelas y diferentes programas.

Uno de sus proyectos más reconocidos es Amores Verdaderos, drama que significó su lanzamiento al estrellato y la oportunidad de continuar en grandes producciones. Posteriormente, estuvo en el elenco de Por amar sin ley y Qué pobres tan ricos.

Actualmente se desempeña como conductor de La casa de los famosos México.

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