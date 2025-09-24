¿Odalys Ramírez y Diego de Erice molestos porque Mar Contreras es finalista de La casa de los famosos México?

En una noche llena de sorpresas por la prueba con la que Mar Contreras se hizo la primera finalista de La casa de los famosos México, la controversia no pudo faltar. Su inesperado triunfo frente a sus compañeros Dalílah Polanco y Alexis Ayala desató una ola de reacciones tanto dentro como fuera del foro, pero lo que más llamó la atención en redes sociales fue la expresión de asombro de los conductores del programa, Odalys Ramírez y Diego de Erice. ¿Cómo reaccionaron? ¿Están molestos?

¿Cómo se convirtió Mar Contreras en la primera finalista de La casa de los famosos México 2025?

La gala del 22 de septiembre en La casa de los famosos México 2025 finalizó con un duelo de emociones, entre alegría y molestia. Durante esta noche especial, uno de los participantes logró asegurar su lugar en la gran final. La dinámica, titulada “Al fondo del mar”, fue presentada por Galilea Montijo, quien explicó las reglas del reto.

El desafío consistía en varias rondas donde los concursantes debían abrir cofres. Según explicó Galilea, en cada ronda los habitantes seleccionaban un cofre; si encontraban un catálogo en su interior, seguían compitiendo, pero si no lo encontraban, quedaban eliminados. La competencia continuaba hasta que uno de ellos descubriera el ticket dorado, que lo convertiría automáticamente en el primer finalista de esta tercera temporada.

La dinámica se desarrolló con mucha emoción y eliminaciones constantes, hasta que Mar Contreras superó a Alexis Ayala en la última ronda, asegurando su lugar en la final como la primera finalista oficial de esta edición.

Sin embargo, algunos internautas insinuaron que las cajas podrían haber sido colocadas estratégicamente para favorecer a Dalílah, lo que desató una de las controversias más comentadas de la noche. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió?

Internautas señalan que Mar Contreras no iba a ser la primer finalista de La casa de los famosos México / Especial

¿Odalys Ramírez y Diego de Erice molestos por triunfo de Mar Contreras en La casa de los famosos México?

Poco después de que se anunciara a Mar Contreras como finalista en La casa de los famosos México, en las redes sociales oficiales del reality se compartió un video detrás de cámaras que captó el momento exacto en el que Odalys Ramírez y Diego de Erice reaccionan al resultado.

En las imágenes, ambos conductores observan el desenlace con atención hasta que se revela que Dalílah Polanco ha quedado fuera de la contienda por el pase directo. Justo en ese instante, Odalys y Diego se miran entre sí con evidente sorpresa, generando múltiples interpretaciones por parte del público.

La escena, aunque breve, desató una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos internautas aseguran que los conductores no esperaban que Mar se impusiera, mientras que otros sugieren que su reacción fue simplemente un reflejo de lo impredecible que ha sido esta temporada. En cualquier caso, el clip ya suma miles de visualizaciones y se ha convertido en uno de los momentos más comentados.

En X pueden leerse los siguientes comentarios:



“Cómo voltea Diego jajajaja. Luego por qué la gente los odia. Por tramposos!”,

“Pero cómo, si Odalys acaba de decir que son imparciales. Aquí se demuestra que no jaja” y,

“Jaja que no disimulen tanto.”

La reacción de Diego y Odalys cuando Dalilah quedó fuera es PRECIOSA 😂 @ronogueron a ver si la próxima temporada consigues conductores neutros. 💋 #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/ksXD6jrZYc — 𝚊𝚗𝚍𝚛𝚎𝚊 ☾ (@soyandvan) September 23, 2025

¿Por qué dicen que hay favoritismo en La casa de los famosos México 2025 hacia Dalílah Polanco?

La reacción de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México al ser eliminada en la penúltima ronda de la dinámica no pasó desapercibida. Su expresión de incomodidad rápidamente se volvió viral en redes sociales, y su aparente actitud distante hacia Mar Contreras generó una oleada de comentarios entre los seguidores del programa.

En redes, se desató una intensa discusión: algunos usuarios aseguran que Mar Contreras tomó el cofre que originalmente iba a elegir Dalílah , lo cual le habría dado la victoria. Otros, en cambio, señalan que Aldo de Nigris fue quien aconsejó a Mar tomar ese cofre, lo que dejó a Dalílah fuera del reto .

Además, algunos fanáticos especulan que durante las rondas, Dalílah siempre tenía a su alcance cofres con catálogo, lo que le permitió avanzar. Aunque nada de esto ha sido confirmado y estas teorías siguen circulando en Internet.

Este episodio ha reavivado las sospechas de favoritismo dentro del reality, una polémica común en este tipo de formatos, pero que en esta ocasión ha provocado una clara división entre los fans, muchos de los cuales rechazan el supuesto apoyo hacia Dalílah Polanco.

