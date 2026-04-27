Conductor mexicano de TV ¡enamoradísimo de su hombre!: “Los rumores son ciertos, tengo novio”

Un conductor mexicano de televisión decidió hablar sin rodeos y confirmar que es gay, además, reveló que ya hasta tiene novio, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué conductor reveló que tiene novio?

Se trata de Said Ochoa, conductor de un noticiero de Foro TV y reportero de N+, quién anteriormente reveló a TVNotas que llegó a la Ciudad de México hace más de 10 años, pero nunca tuvo que esconder su orientación sexual, pese a los prejuicios que aún hay en la sociedad.

“Tengo 13 años y medio trabajando en periodismo.Llegué (de Baja California) a la ciudad hace 12 años y entré al equipo (de noticieros Televisa). En ese entonces era Primero noticias y, desde que llegué, supieron que era gay. No tuve que fingir nada”. Said Ochoa a TVNotas.

Además, Ochoa recordó que en una ocasión un periodista de espectáculos lo encasilló como “El reportero que salió del clóset”, sin embargo, rechazó esta versión, pues “nunca he estado en el clóset. Dicen que por mi manera de vestir soy muy heteronormado. Sin embargo, jamás me he tenido que esconder o aparentar algo. Mucha gente de la comunidad me dice que me ven como un ejemplo. Eso me llena mucho”.

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Said Ochoa presenta a su novio. / Redes sociales

¿Cómo presentó Said Ochoa a su novio?

Said Ochoa compartió una publicación en redes sociales y mostró que acudió al estadio Alfredo Harp Helú, donde los Padres de San Diego lograron remontar 6-4 a los Diamondbacks de Arizona durante el primer juego de las Series de Grandes Ligas de Béisbol en la Ciudad de México.

Pero Ochoa no acudió solo al partido, sino con su novio Octavio Martínez Montiel, quién es es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac (UANÁHUAC).

También cursó la especialidad en Ortopedia y Traumatología en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Cuenta con una alta especialidad en Cirugía Articular por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y completó un Diplomado en Investigación Clínica Experimental en Salud en la misma institución. Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología.

“Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al baseball”, escribió el periodista originario de Baja California en redes sociales y se le pudo ver abrazado y en tono romántico con su pareja.

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Said Ochoa habla sobre su relación sentimental y confirma que tiene novio. / Redes sociales

¿Quién es Said Ochoa, conductor gay de TV?

Said Ochoa es un conductor y reportero mexicano con trayectoria en medios de comunicación, particularmente en televisión y radio. Es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con enfoque en periodismo televisivo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y cuenta con estudios de posgrado como una maestría en Comunicación y Media Studies por la Universidad Complutense de Madrid. Además, cursó un diplomado en Migración en El Colegio de México.

En el ámbito profesional, ha desarrollado su carrera en Televisa, donde ha trabajado como conductor en Foro TV y como reportero en espacios informativos como Al aire con Paola. También se ha desempeñado como reportero y redactor en Primero Noticias, así como conductor y reportero en Noticieros Televisa Mexicali. Su experiencia incluye colaboraciones en Grupo Radio Fórmula y en proyectos informativos como N+, donde continúa activo como conductor y reportero.

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