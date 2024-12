Conductor mexicano de noticiero estelar abre su corazón: “supieron que era gay”

Hace unos días en TVNotas platicamos con Said Ochoa, a quien vemos todas las noches en su noticiero en Foro TV y en diversos espacios de las noticias de Televisa Univisión. Además, acaba de estrenar la segunda temporada de su pódcast ‘Transeúnte’, donde habla de diversos temas. En entrevista nos platicó que él nunca ha tenido que salir de ningún clóset por ser gay.

Said Ochoa y su Impacto en la Comunidad LGBTQ+

Said Ochoa: “Nunca he tenido que salir del clóset”

Con honestidad y franqueza, el periodista desafía los estereotipos al revelar que nunca ha sentido la necesidad de ocultar su orientación sexual, a pesar de los prejuicios que aún prevalecen en la sociedad.

“Tengo 13 años y medio trabajando en periodismo.Llegué (de Baja California) a la ciudad hace 12 años y entré al equipo (de noticieros Televisa). En ese entonces era Primero noticias y, desde que llegué, supieron que era gay. No tuve que fingir nada. Algún periodista de espectáculos puso una vez: ‘El reportero que salió del clóset’, cuando presenté a mi novio hace como 3 años y jamás fue así, porque nunca he estado en el closet. Dicen que por mi manera de vestir soy muy heteronormado. Sin embargo, jamás me he tenido que esconder o aparentar algo. Mucha gente de la comunidad me dice que me ven como un ejemplo. Eso me llena mucho”.

Confiesa que no quiere cargar el titulo o el estandarte de ser el primer referente de la comunidad en el mundo de noticias: “El primero fue Genaro Lozano. Ha hecho una carrera increíble y es un ejemplo en muchas cosas. No me gusta decir: ‘Yo fui el primero’, porque hay muchísimos más. Creo que soy como la segunda generación en decirlo y, sobre todo, en tocar temas de la comunidad en el noticiero”.

Said se ha ganado un lugar en el mundo de noticias. Tan es así, que es el encargado de cubrir a Danielle Dithurbide: “El primer día que lo hice fue un shock. No me caía el veinte de que estaba conduciendo el noticiero más importante de la mañana. Agradezco cada oportunidad que me han dado”.

Said Ochoa ¡está soltero! Y no tiene prisa por encontrar el amor

En cuestiones del amor, confiesa que está soltero desde hace unos meses: “Ahorita no quiero conocer a nadie. Estoy relajado. Si va a llegar el amor, que llegue solo. Sin que se tenga que buscar. No uso aplicaciones de ligue. Nunca han ido conmigo. Aunque me crean perfiles falsos (ríe). En verdad, no soy yo”.

El Éxito del Pódcast Transeúnte de Said Ochoa

El periodista está de estreno de la segunda temporada de Transeúnte, un pódcast en el que realiza investigaciones sobre temas de los que casi no se habla: “Esto surgió en plena pandemia, hace 3 años. En números no me fue bien. Hay unos capítulos que sí tuvieron alcance. Ahorita venimos con temas muy, muy fuertes. El primer capítulo es sobre violaciones y abusos en los seminarios. En el segundo habla una madre cuya hija fue víctima de feminicidio. Una chica de tan solo 19 años. Por eso el lema de: “Aquí no te voy a contar historias bonitas”, porque siento que todos los pódcasts son como de buena onda. Y esta muy chido. Soy periodista. Me gusta esto de ir más allá de lo que podemos platicar en televisión en tan solo minuto y medio o dos”.

Confesó que este segundo capítulo lo tocó profundamente: “Se me hizo súper duro. En la entrevista lloré. Lloré mucho. Y en algún momento le decía a todo el equipo: ‘Hay que cortar’. Lo que dice la mamá es muy impactante, muy fuerte. Esto es lo que quiero llevar”, concluyó.