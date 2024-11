Actor de Televisa es diagnosticado con terrible enfermedad y podría quedarse sordo ¿Se retira?

Salvador Zerboni, reconocido por su participación en proyectos televisivos y reality shows como La casa de los famosos de Telemundo, sorprendió al público al confesar en una conferencia de prensa que enfrenta serios problemas de salud.

El actor reveló que recientemente fue diagnosticado con hipoacusia súbita y vértigo, condiciones que lo llevaron a estar hospitalizado durante cinco días.

“Vengo saliendo del hospital en este segundo, no quería perderme la rueda de prensa con mis grandes compañeros. Traté de pasarlo en alto, no me gusta victimizarme, siempre he sido un hombre atlético y fuerte”, compartió Zerboni, quien será parte de la obra de teatro Vidita Mía.

El problema que lo llevó al hospital a Salvador Zerboni

Durante la conferencia, Zerboni detalló los síntomas que lo llevaron a buscar atención médica urgente: “El domingo pasado desperté el lunes sin poder escuchar del lado izquierdo y con un vértigo que no podía caminar. Es por esto que estuve internado. Ahorita voy como borrachito tambaleándome”.

El actor explicó que inicialmente decidió mantener su condición en privado, pero finalmente optó por hablar al respecto con la prensa y su público.

Salvador Zerboni “Cuando consta de la salud traté de guardarlo, estuve 5 días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y un vértigo que se supone que debo de estar en casa”.

Salvador Zerboni revela que tiene miedo por su salud

A pesar del impacto que esta noticia podría tener en su carrera, Salvador Zerboni busca mantenerse optimista.

“El oído está en tratamiento, esto va a costar de 2 semanas. Ruego salir adelante, pero rodeado de tanto talento no creo que tengamos problemas”, afirmó, refiriéndose al equipo que lo acompaña en su nuevo proyecto teatral.

Aunque el diagnóstico aún no tiene una causa definitiva, el actor mencionó que las tomografías realizadas no revelaron anomalías significativas.

“Al parecer es un virus. He estado muy triste, con mucho miedo, pero con mucha fe haciendo lo que más me gusta”, comentó, destacando su compromiso con el trabajo y su deseo de seguir adelante a pesar de las adversidades.

El actor no ha confirmado si su diagnóstico lo llevará a retirarse temporalmente, pero dejó claro que su prioridad es recuperarse para continuar deleitando a su público en el teatro y la televisión. Zerboni, quien se caracteriza por enfrentar las polémicas y los retos con fortaleza, confía en que este desafío no será la excepción.

“Siempre he encarado la polémica y las dificultades. Ahora es cuestión de salud, pero estoy rodeado de grandes compañeros y estoy seguro de que saldré adelante”, finalizó. Salvador Zerboni

¿Qué es la hipoacusia súbita?

Según el portal National institute on deanes and other communication disorders la hipoacusia súbita es una pérdida auditiva repentina e inexplicable, que generalmente afecta a un solo oído. Este trastorno puede desarrollarse en cuestión de horas o días y a menudo no presenta síntomas de advertencia. Entre las causas posibles están infecciones virales, enfermedades autoinmunes, exposición a ruidos fuertes, traumas acústicos, o incluso medicamentos ototóxicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la causa es idiopática, es decir, no identificable.

Los principales síntomas incluyen pérdida auditiva brusca, vértigo, zumbidos en el oído (tinnitus) y una sensación de presión o taponamiento en el oído afectado. Para diagnosticarla, los médicos suelen realizar pruebas auditivas como audiometría y, en algunos casos, estudios de imágenes como resonancia magnética para descartar otras afecciones.