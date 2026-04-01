El Bogueto rompe el silencio sobre su beso con un hombre: ¿Si fue real? El cantante aclara todo

El Bogueto, uno de los cantantes del reggaetón mexicano más reconocidos en la actualidad, protagonizó recientemente un beso presuntamente con un hombre y los internautas no dejaron pasar este detalle, pero ahora el cantautor reveló si fue real o no, ¿qué dijo? Te revelamos los detalles.

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Beso de El Bogueto genera polémica: ¿fue real? Esto explicó el cantante. / Redes sociales

¿El Bogueto se besó con un hombre?

La polémica en torno al Bogueto surgió a partir del estreno del video oficial de su tema “Cállate y bésame”, donde una escena específica generó conversación en redes sociales. Aunque la canción es un proyecto en solitario, el enfoque visual del clip fue lo que captó la atención del público.

El video se desarrolla en un ambiente nocturno, con una narrativa que muestra a distintos personajes conviviendo, bebiendo y besándose, incluyendo parejas tanto heterosexuales como del mismo género. Dentro de esa dinámica, una de las secuencias más comentadas muestra al cantante acercándose a una persona sentada; tras intercambiar miradas, ambos se besan, lo que fue interpretado por algunos usuarios como un beso entre dos hombres.

A partir de esa escena, surgieron distintas interpretaciones. Mientras algunos afirmaron que se trataba de un beso con otro hombre, otros señalaron que en tomas posteriores la persona podría estar caracterizada, ya que el cabello y la barba aparentan no ser naturales. Estas observaciones dieron pie a distintas versiones sobre lo ocurrido dentro del video.

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El Bogueto se volvió tendencia en redes sociales por un beso gay. / IG: @elboguetomx

¿Qué dijo el Bogueto sobre su beso con un hombre?

Tras la conversación generada por el video de “Cállate y bésame”, sencillo que se desprende de su nuevo disco “Eso sí es de gangster”, el Bogueto habló con medios de comunicación para explicar el contexto de la escena que provocó reacciones. El artista abordó directamente el tema del beso con un hombre que aparece en el clip y la intención detrás de esa decisión dentro del video.

“No es mi pareja, sí es un beso, no estoy jugando, al contrario, es ser inclusivo con mi concepto de que es pa’ todos y pa’ todes. Freddy Mercury lo hizo, se vistió de mujer y lo criticaron, cuando Bad Bunny se vistió de mujer lo criticaron y la crítica siempre va a existir”. El Bogueto.

El cantante también explicó que el concepto del video está ligado a un ambiente de fiesta. “La canción se llama ‘Cállate y bésame’, el video es de una ped...”, ¿qué pasa cada ocho días en las pedas? Ching*s de besos, ya sabemos qué pasa después y fue lo que quise comunicar”, dijo. Además, detalló que dentro del clip se muestran distintas dinámicas entre personajes: “Hay mujeres besándose en el video, una pareja de abuelitos y dije: ‘Chingu* su madre’”.

El Bogueto precisó su postura personal al respecto: “Soy 100% heterosexual, solo lo hice para el video”, declaración con la que cerró su explicación sobre la escena que generó distintas interpretaciones.

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¿Quién es El Bogueto?

El Bogueto es un cantante y compositor originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Su nombre real es Armando Toledo Rosas y nació el 27 de diciembre de 1997. Antes de dedicarse por completo a la música, exploró distintas opciones académicas como derecho, policía de investigación y administración de empresas, hasta que decidió enfocar su camino en el ámbito musical.

Inició su carrera en 2019 con el sencillo Bajo perfil, pero fue con el tema Cuando no era cantante, en colaboración con Yung Beef, que logró mayor visibilidad dentro del reguetón mexicano. Durante la pandemia por COVID-19 se integró al sello Candela Music, liderado por Uzielito Mix, etapa en la que experimentó con distintos géneros antes de consolidar su estilo. En sus inicios utilizaba el nombre B.O.G., que posteriormente cambió a El Bogueto.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Bellakath, Yeri Mua y Dani Flow, entre otros. También se ha presentado en escenarios como el Coca-Cola Flow Fest y el MEXCLA Spotify, además de participar en eventos internacionales como la Semana de la Moda de París con el diseñador Willy Chavarria.

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