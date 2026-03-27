CD9 anuncia salida de miembros de la banda, tras señalamientos de acoso: ¿el fin de la agrupación?

La agrupación mexicana CD9, una de las ‘boy band’ más reconocida en nuestro país, atraviesa uno de los momentos más complejos de su trayectoria luego de la salida de dos de sus miembros. La polémica comenzó desde hace unas semanas, cuando uno de ellos fue señalado de acoso a varias chicas. Ahora, otro integrante dio un paso al lado. Te contamos los detalles.

La banda mexicana CD9 / Redes sociales

¿Qué exmiembro de CD9 fue acusado de acoso a mujeres?

CD9 enfrenta un escándalo relacionado con Freddy Leyva. En redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla que lo señalaban por supuestamente solicitar imágenes íntimas y dinero a una fan.

Una joven que en X aparece como: @valeshitaxoxo, compartió una captura de pantalla que realizó desde su perfil, en la que muestra a Leyva pidiendo dinero debido a la falta de efectivo: “ Pues ya que andamos aquí, a mi también me pidió dinero ”, escribió.

Varias fueron las jóvenes que compartieron capturas en las que presuntamente el cantante habría solicitado, además de dinero, algunas fotos íntimas. Tras el revuelo ocasionado, Leyva compartió un mensaje en redes:

Capturas de conversaciones privadas que buscan construir una narrativa sobre mi persona que no corresponde con la realidad. (...) Lamento que se estén compartiendo fragmentos fuera de contexto para insinuar cosas que no ocurrieron. (...) Quiero ser muy claro en algo: rechazo totalmente cualquier forma de acoso, abuso o violencia hacia las mujeres. Freddy Leyva vía X

Ante la presión mediática y la reacción del público, la agrupación optó por suspender temporalmente al integrante como medida preventiva. En un comunicado, los miembros destacaron su compromiso con la responsabilidad y la integridad, subrayando que la decisión fue consensuada.

Tras la polémica, hasta Mario Bautista lanzó un recadito “sarcástico” sobre el asunto, ya que en aquellos años había una rivalidad como representantes de la música en México.

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Freddy Leyva responde a críticas sobre acoso / X: Freddy Leyva, Mario Bautista, redes sociales y canva

¿Además de Freddy Leyva, qué otro miembro de CD9 anunció su salida de la banda?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Bryan Mouque, ahora exintegrante de CD9, confirmó su salida del grupo, destacando que se trata de una decisión basada en la necesidad de cuidar su bienestar emocional y físico. El cantante señaló que su paso por la agrupación fue una etapa fundamental en su vida, pero también dejó entrever inconformidades internas.

Según explicó, con el tiempo comenzó a sentir que su voz y participación dentro del grupo no eran plenamente valoradas, lo que influyó en su determinación de cerrar este ciclo:

Con el tiempo, el proyecto dejó de ser un espacio donde pudiera expresarme con libertad… y cuando eso pasa, quedarse deja de ser una opción. Comunicado de Bryan Mouque

Además, reveló que en los últimos meses enfrentó un proceso personal complicado que derivó en un diagnóstico relevante en materia de salud mental:

“ Mi salud mental y física deben estar por encima de cualquier proyecto ”, expresó el cantante.

Mouque aclaró que su salida no fue impulsiva, sino resultado de una reflexión prolongada que incluso compartió previamente con sus compañeros. Por otra parte, Bryan aseguró que continuará su carrera como solista.

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Bryan Mouque se separa de CD9 / IG: Bryan Mouque y canva

¿CD9 se separará tras salida de sus miembros?

El caos generado en torno a los miembros de CD9 ha dejado una pregunta latente entre fans y seguidores de la banda: ¿Seguirán haciendo música?

Lejos de la posibilidad de poner fin a la agrupación, el fandom recibió buenas noticias este 27 de marzo, pues en las cuentas oficiales de CD9 se confirmó que sacarán nueva música el próximo 2 de abril:

Han pasado años desde que empezó esta historia, y aunque el tiempo ha cambiado muchas cosas, hay algo que se mantiene constante: ustedes. (...) Tanto tiempo desde que comenzamos esta aventura y nos seguimos preguntando: ¿cómo terminamos aquí? justo donde todo empezó... y aunque haya pasado el tiempo lo que sentimos no cambia... CD9

El mensaje terminó revelando el nombre de su próximo sencillo, titulado “ Paisajes ”.

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