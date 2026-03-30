¿Mariana Garza apoya a su ex Pablo Perroni en su relación gay? Así reaccionó la cantante; ¿le desea lo mejor?

Para Mariana Garza, el amor no siempre sigue el guion tradicional, como en su caso. Aunque el matrimonio con su exesposo, el actor Pablo Perroni, no prosperó, con el paso del tiempo, la actriz aprendió que las relaciones evolucionan y que, cuando hay respeto y valores, pueden transformarse en vínculos sólidos.

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Mariana Garza anunció su separación de Pablo Perroni en 2019. / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Garza sobre la nueva relación de su ex Pablo Perroni?

Ahora que su ex Pablo Perroni gritó a los 4 vientos que está muy enamorado de Axel Santos, Mariana Garza precisó que, aunque su relación de pareja terminó hace años, la familia que construyó sigue intacta. “Yo decidí con esa persona ser mamá y eso no resta el respeto, el cariño, la admiración y compromiso”.

Expresó su alegría por ver a Pablo Perroni rehacer su vida amorosa tras declararse bisexual. “Nosotros dejamos de ser pareja en 2018. Entonces, saber que alguien ahora es importante para él y que completa esa parte de su tránsito por la humanidad, que es un hombre enamorado, me encanta, me parece precioso y deseo que sea una relación súper nutritiva para todas las partes”.

Reconoció que entiende que cerrar ciclos no significa romper lazos, sino redefinirlos. En su caso, esa transformación ha fortalecido su dinámica familiar, en que la prioridad siempre ha sido el bienestar de su hija. “Ella es la cosa más preciosa del universo y, además, somos socios, tenemos 2 teatros, y el teatro aporta a la humanidad muchísimo. Ahí la escala de valores te acomoda las cosas”.

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Pablo Perroni y su novio Axel Santos hicieron oficial su relación. / Redes sociales

Mariana Garza reacciona a las criticas por ser una “familia moderna”

Los comentarios respecto a la “familia moderna” que son no han faltado en redes sociales. Acerca de esto, Mariana Garza dice:

“Lo primero que tienes que saber gestionar es que las personas van a opinar y que es mucho más común que opinen feo. Y la primera cosa que hay que saber es que opinan de acuerdo con su experiencia, algo les rebotas, pero más que hablar de uno, hablan de ellos. Esto es en todos lados. Bien dicen: ‘Lo que te choca, te checa’”. Mariana Garza

Sobre las críticas que suelen surgir cuando, por el otro lado, una mujer decide rehacer su vida, Mariana opinó: “Se vale todo, siempre y cuando te hagas responsable de tus decisiones y actúes en consecuencia. Si no le haces daño a nadie, eres libre de hacer lo que decidas”.

Para concluir, agregó que, si en algún momento se llega a equivocar, no lo toma como fracaso sino como aprendizaje: “Lo primero es revisar qué quieres para ti, con qué te vas a comprometer, porque cualquiera de las decisiones que tomes tiene consecuencias. Equivocarte te da información, te da poder, y salir victorioso de una equivocación te construye como ser humano. Es como armamos el mapa en la casa: Nada es bueno ni malo”.

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Mariana Garza habló de la nueva relación de su ex Pablo Perroni. / Redes sociales

La hija de Mariana Garza y Pablo Perroni triunfa en la actuación

Por otro lado, la también cantante nos contó que está feliz de ver a su hija brillando en el escenario de la obra de teatro Matilda, el musical, y remató:

“Más que nada es que ella note que hay una congruencia, que hacemos esto por principios y valores, por esa ética”. Mariana Garza.

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