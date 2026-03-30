Karol Sevilla responde a las “bendiciones” de Ángela Aguilar tras polémica en redes: “Olvídalo, preciosa”

Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas y burlas desde que anunció su relación con su actual esposo, Christian Nodal. Muchos la han acusado de haber sido la tercera en discordia en la relación que había entre el cantante y Cazzu. Pese a que ya han pasado casi dos años desde que inició su romance, muchos siguen señalándola y su carrera artística se ha visto mermada. Incluso algunos colegas del medio no han dudado en expresar opiniones negativas o bromas sobre ella. Una de las más populares ha sido Karol Sevilla.

Karol Sevilla / Redes sociales

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¿Qué ha dicho Karol Sevilla sobre Ángela Aguilar y cómo ha respondido esta última?

En múltiples ocasiones, Karol Sevilla ha hecho alusión al clásico “amar” de Ángela Aguilar o incluso ha pedido que no se le compare con ella, llegándole a decir a su público que prefiere un insulto a que hagan eso.

“¿Karol Aguilar?, ¿ora? Ay no, preciosa, mejor miéntame la madre antes de que me digas eso” Karol Sevilla

Por si esto fuera poco, en algunos encuentros con la prensa, le ha “aconsejado” a Ángela que mejor “guarde silencio”, pues considera que solo se mete en “problemas” con sus declaraciones: “Te critican por todo, Angelita… pero ya cállate”, indicó.

Recientemente, comenzó a viralizarse una posible respuesta de Ángela a todos los comentarios de Karol. Y es que, a través de su Instagram, habría comentado un video que recopila los insultos de la joven a Ángela, así como el fragmento de una entrevista en la que Sevilla admite haber sufrido bullying. La esposa de Nodal le habría mandado bendiciones: “Dios la bendiga y le dé paz”, habría manifestado.

Muchos han dudado de la aparente respuesta de Ángela. Y es que, si bien para muchos es algo que diría, algunos consideran que el comentario habría sido hecho por alguien del equipo de la joven.

Ángela Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial

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¿Cómo habría respondido Karol Sevilla a las “bendiciones” de Ángela Aguilar?

Luego de la controversia que generó la aparente respuesta de Ángela Aguilar, Karol Sevilla compartió un mensaje en su canal de difusión. Sin mencionar nombres, le recomendó a sus seguidores que no se enfrascaran en polémicas.

Karol Sevilla “Les juro que me estoy cagando de risa de cómo la gente me apoya bien cab… y quería agradecerles por defenderme, porque a ustedes también los put, también les comentan los bots, digo los seguidores, y ustedes también me defienden bien cab…”

Interpretado como una indirecta para la esposa de Nodal, la joven pidió un alto a la polémica: “Ustedes también me defienden bien ca…. Muchas gracias por meterse en un ped... ya olvídalo, preciosa”, resaltó.

Si bien Ángela aún no se pronuncia de forma directa ante esto, usó su canal de Whatsapp para mostrar a sus perros, junto a la siguiente leyenda: “Ladran, Sancho….señal de que cabalgamos”. Para muchos, fue una indirecta tanto para la joven como para todos aquellos que siguen criticando su romance con Christian Nodal.

¿Quién es Karol Sevilla?

Karol Itzitery Piña Cisneros, conocida como Karol Sevilla , es actriz, cantante y compositora mexicana.

Tiene 26 años.

Ha participado en series y novelas como La rosa de Guadalupe, Amorcito corazón y Para volver a amar.

Saltó a la fama internacional en 2016, cuando protagonizó ‘Soy Luna’.

Su vida amorosa también ha sido motivo de escándalo. En su momento, tuvo una relación intermitente con Emilio Osorio. Se separaron en 2023.

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