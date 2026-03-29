Ángela Aguilar habría respondido contundente a los comentarios de Karol Sevilla contra ella

La tensión entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla sigue dando de qué hablar. Luego de una serie de comentarios, burlas y polémicas declaraciones por parte de Karol, ahora fue la hija de Pepe Aguilar quien habría reaccionado de forma sutil, pero contundente

¿Qué ha dicho Karol Sevilla de Ángela Aguilar?

Las declaraciones de Karol Sevilla sobre Ángela Aguilar han estado marcadas por el sarcasmo, la polémica y una postura firme que no ha pasado desapercibida.

A lo largo de 2025, Karol hizo eco de algunas frases virales de Ángela como “fan de su relación” y “voy a ser tía”, repitiéndolas en tono irónico frente a la prensa. Estas expresiones rápidamente generaron reacciones, pues muchos las interpretaron como burlas directas hacia la cantante.

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La controversia subió de tono cuando Karol lanzó uno de sus comentarios más fuertes al referirse a Ángela Aguilar y Christian Nodal como “Los paninis”, en alusión a Karla Panini, quien fue duramente criticada en su momento por iniciar una relación con el entonces esposo de su amiga Karla Luna. Esta comparación fue vista por muchos como una indirecta contundente sobre la polémica relación.

Pero eso no fue todo. En entrevistas, Karol también sugirió que Ángela debía “callarse y dejar de dar declaraciones”, argumentando que estaba empeorando la situación mediática en la que se encontraba.

Ante las críticas, la actriz ofreció una disculpa, aunque con matices. Aclaró que todo había sido en tono de broma y que, “si se sintió ofendida”, le pedía perdón. Sin embargo, dejó claro que no se arrepiente de lo que dijo.

Reciente en un live se enojó cuando un seguidor la llamó Karol Águilar y afirmó: “Ay no mejor miéntame la madre”.

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Karol Sevilla y Ángela Aguilar en Christian Nodal su boda/ Karla Panini con Américo Garzo / FB: Karol Sevilla / Instagram: @nodal/ Facebook: Karla Panini

¿Qué respondió Ángela Aguilar a los ataques de Karol Sevilla?

Una página de fans de Ángela Aguilar compartió un video donde se reúnen varios clips en los que Karol Sevilla lanza comentarios en tono de burla hacia la cantante. En el material también se incluyó un fragmento de una antigua entrevista donde Karol confesaba haber sido víctima de hate durante años, lo que afectó su autoestima.

La publicación fue acompañada de una frase directa: “No aprendiste nada, pero sigues una y otra vez”, haciendo referencia a la actitud de la actriz.

Lo que más llamó la atención fue que, en la sección de comentarios, Ángela Aguilar presuntamente respondió con un breve pero poderoso mensaje: “Dios la bendiga y le dé paz”.

Hasta el momento, Karol Sevilla no se ha pronunciado ante la polémica repuesta de la cantante e hija de Pepe Aguilar.

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