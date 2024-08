Karol Sevilla: “No he aceptado entrar a LCDFL porque no quiero destruir mi carrera. Tengo talento”

Karol Sevilla no tiene duda: nunca participará en La casa de los famosos porque le sobra trabajo y talento. Prueba de ello es su más reciente trabajo en la película de dibujos animados Gigantes, dirigida por Gonzalo Gutiérrez, donde da voz a “Victoria”,una chica con déficit visual. Además, prepara la gira Luminova tour y el lanzamiento de un nuevo álbum donde por primera vez sus letras hablarán de su vida privada.

“No he tenido tiempo de ver LCDLFM. No he aceptado. Tengo mucho trabajo. Gracias a Dios tengo talento y si me metiera es porque quiero destruir mi carrera y, la verdad, no”. Karol Sevilla

¿Qué tal la experiencia del doblaje? “Fue muy difícil. Lo hice en un tiempo récord de tres días.

Fue maravilloso y una cosa muy loca porque también prestaba mi cuerpo.

Mira: Karol Sevilla sacará nuevo disco en el que hablará de sus ex ¿con dedicatoria a Emilio Osorio?

Karol Sevilla con cabello rubio. / Alejandro Isunza

Decía un texto y me movía como si lo estuviera actuando. Se morían de risa.

Admiro mucho a la gente que hace doblaje”.

“Todo el elenco es argentino. Soy la única mexicana. Es un personaje divertido y tiene un mensaje de amor propio. ‘Victoria’ es como Karol chiquita, de 6 años. Soy defensora de que los niños son capaces de hacer lo que quieren. Muchas veces los papás los hacen menos con frases como:

‘No lo vas a entender hasta que seas grande’. Hay que explicarles las cosas desde chiquitos. ‘Victoria’ tiene un parche en el ojo y no es porque se quiera sentir pirata: se le mueve y le da vueltas. A pesar de que tengamos defectos hay que usarlos a nuestro favor. Amarlos, respetarlos y abrazarlos completamente”.

Karol Sevila nos revela detalles de su próximo álbum

Platica de su nuevo álbum: “Son 12 canciones que escribí desde el lado más sincero de mi corazón. Es la primera vez que van a ver a Karol vulnerable. Va a causar polémica porque hablo de mi vida privada, que nunca lo he hecho, como de relaciones pasadas, cosas que no solté, momentos en que me sentí muy mal. Por primera vez me da miedo, pero también estamos hablando de la Karol real. No la que la gente dice o la que me hicieron ser enfrente de las cámaras”.

“Nombres no digo. Si les queda el saco, que se lo pongan. Al ser una figura pública saben los nombres de las personas, pero lo único que hago es musica y saco mis sentimientos”.

Karol Sevilla / Alejandro Isunza

Mira: Novia de Emilio Osorio lo defiende de Karol Sevilla: “Si te pusiste un saco que no corresponde, adelante”

Karol Sevilla se considera vulnerable, pero mostrará su fortaleza

“No soy tan fuerte como parece. hay veces que me derrumbo. Soy buena. La vida te hace más de piedra. Te tienes que mostrar más violenta porque, al verte vulnerable más te friegan”.

La actriz habló de su estado sentimental, se encuentra soltera y enfocada en sus nuevos proyectos.

“Actualmente estoy soltera, dirigiendo mi tour, como artista independiente con mi música. Necesito tiempo para el amor. No estoy cerrada, pero ahorita estoy blindada”, finalizó.

Busca más notas como esta cada martes en tu revista TVNotas impresa o digital.

Mira: ¿Su relación con Emilio Osorio fue “falsa”? Karol Sevilla responde a las declaraciones de su ex