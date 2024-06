¿Su relación con Emilio Osorio fue “falsa”? Karol Sevilla responde a las declaraciones de su ex

Hace unas semanas, Emilio Osorio sorprendió a todos al dejar entrever que su relación con Karol Sevilla no había sido del todo “verdadera”. En un encuentro con la prensa, el joven aseguró que su romance era, en parte, “controlado” por sus respectivas disqueras.

“Es muy fácil tener una relación pública cuando es real. Sin demeritar, ni mucho menos hablar mal de ella, ni nada. Yo tengo los dos polos y tengo un polo, donde yo no podía hablar de muchas cosas, donde yo tenía, obviamente que por temas disquera o tema tal, tener cuidado”, dijo.

Asimismo, confesó que tener una madre tan polémica como lo es Niurka Marcos causó ciertos conflictos en sus relaciones anteriores, un patrón que aparentemente terminó con la llegada de Leslie Gallardo, su actual novia.

“Yo desde morro, tenía catorce años, desde que empecé a tener novia. Era un tema de ‘es que tu mamá’, entonces, cuando llega Leslie a mi vida, me enseña que no está mal, y que en realidad, yo tenía que centrarla a ella y a mí, por eso es más fácil”, expresó.

Karol Sevilla responde si su relación con Emilio Osorio fue “falsa”

En una reciente entrevista para ‘Venga la alegría’, la protagonista de ‘Soy Luna’ expresó que Emilio tiene el “derecho” de tener su opinión. No obstante, dijo estar con la consciencia tranquila, pues nunca hizo “nada malo” durante su relación.

“Mira, cada quien tiene la versión de cada uno, él sabrá porque dice las cosas, yo sabré porque digo mis cosas, lo único que te puedo decir, es que yo estoy muy tranquila y muy feliz, sabiendo que no hice absolutamente nada malo” Karol Sevilla

La también cantante dejó en claro que ya superó al hijo de Juan Osorio, por lo que solo desea lo mejor para él y su familia.

“Soy como Jenni Rivera, inolvidable. A Belinda se la tatúan y a mí me dedican canciones, entonces muy feliz de hacer esto. Pero yo al final lo que no quiero hacer, no voy a hablar nunca mal de nadie, porque no me hicieron nunca nada malo. Entonces yo deseo completamente todo el éxito del mundo a él y a su familia”, indicó.

Karol Sevilla opina sobre la polémica de Nodal y Ángela Aguilar

Para finalizar el encuentro, Karol Sevilla lamentó que las mujeres sean las que más sufren ataques en una relación polémica, así como en el caso de Ángela Aguilar, quien está siendo muy criticada por su romance con Christian Nodal.

“Vivimos en una sociedad horrible en donde la mujer es la culpable número uno, pero estamos trabajando para que no sea así. Yo en este momento no me hago la víctima en lo absoluto. Yo sé lo que hice, yo sé mis errores, pero también mis aciertos. Creo que mi mamá me hizo con muchos ovarios de decir cuándo sí y cuándo no”, concluyó.

