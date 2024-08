Karol Sevilla sacará nuevo disco en el que hablará de sus ex ¿con dedicatoria a Emilio Osorio?

Karol Sevilla y Emilio Osorio fueron una de las parejas más populares en redes sociales desde 2020, pues mostraban una fuerte conexión y amor. Sin embargo, su relación terminó en 2022. Sin embargo, mantuvieron una relación amistosa y se mostraron apoyo mutuo.

En 2023, la pareja intentó reavivar su romance, pero fue breve. Tras la participación de Emilio en ´La casa de los famosos México’, anunciaron su segunda separación.

A pesar que la pareja ya no mantiene una buena relación, los rumores sobre ellos siguen circulando. Recientemente, Emilio lanzó canciones que algunos interpretaron como indirectas a Karol, aunque él lo negó. Karol ahora se prepara para lanzar su propia música, advirtiendo que “si les queda el saco, pues se lo ponen”, sugiriendo que no se contendrá al hablar sobre sus experiencias pasadas.

Mira: Ferka se sincera sobre Christian Estrada: “Tenía el control de mi persona”

En un encuentro con los medios, se le preguntó a la cantante y expareja de Emilio Osorio si en algún momento lanzaría una “tiradera” dirigida a alguno de sus ex. Ella respondió que, efectivamente, se avecina música nueva que podría generar polémica.

La cantante dejó claro que esta sería la primera vez que dejaría al descubierto lo que es Karol fuera de las cámaras.

Ve: Agustín comete indiscreción sobre Rebecca de Alba; ella dice: “No soy lesbiana”

La cantante aseguró que ninguna de sus canciones tiene nombre y apellido. Sin embargo, sabe que al ser figura pública, muchos de sus fans podrán saber de quién hablar en sus canciones.

Karol Sevilla

“Nombres no estoy diciendo, así que si les queda el saco, pues se lo ponen. Yo por eso no pongo nombres. En mi boca no existe… Obviamente, al ser una figura pública, saben los nombres de esas personas, pero simplemente lo único que estoy haciendo es música y sacando mis sentimientos”.