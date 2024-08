Ferka se sincera sobre Christian Estrada: “Tenía el control de mi persona”

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada se separaron en octubre de 2022 a pesar de que se veían muy enamorados y se habían comprometido.

Su separación fue inesperada y sucedió luego de que celebraran el bautizo de su hijo. Entre lágrimas,Ferka reveló en el programa ‘Hoy’ que estaba viviendo un infierno con su pareja y aquel día fue agredida por él de manera verbal.

El problema sigue porque Christian ha sido señalado por la actriz de no dar una pensión alimenticia para el hijo que tienen en común, mientras él la acusa de no dejarlo convivir con el pequeño e incluso en una ocasión protagonizaron un mal momento cuando Ferka denunció que Christian le había quitado al pequeño a la fuerza con engaños en un encuentro con abogados.

Christian Estrada se quiso llevar a su hijo sin permiso de Ferka, según denunció la actriz / TVNotas

¿Qué dijo Ferka de su ex con Un Tal Fredo?

En el podcast de ‘Un Tal Fredo’ que se caracteriza por darle voz a mujeres que han tenido relaciones problemáticas, Ferka se sinceró y habló de todo lo que pasó con el padre de su hijo.

En primer lugar indicó que ya no estaba siendo feliz en su relación con él pero no sabía cómo salir de ahí. Sin embargo, ella estaba cegada por el amor y la “manipulación” por parte de Estrada y creía que iba a cambiar.

“No quise ver las red flags, era un narcisismo muy claro, pero me di cuenta hasta tomar terapia. Me empezó a alejar de mi familia, amigos, me quedé por que dije ‘va a cambiar’ pero ya no la estaba pasando bien, ya no era feliz, ya no estaba trabajando, el dinero estaba faltando”, comentó.

Esto pasó luego de su embarazo y la pandemia, por lo que la actriz se dio cuenta que a Christian no le gustaba verla independiente y feliz, “porque le gusta la mujer que está en su casita, calladita, y ‘usted no opine’”, pero a ella no le gustaba que él no hiciera nada por sacar adelante a su familia: “el señor a las dos de la tarde en pijama, qué depresión”, dijo.

También contó una anécdota de que en su cumpleaños se enojó con ella porque en la noche se fue con sus amigas que le organizaron una fiesta sorpresa, así que durante el día no le habló, no quiso dirigirle la palabra y ella tuvo que salir a comer sola con su hijo, así que se dio cuenta que algo no estaba bien y se cuestionaba por qué seguía con él si se comportaba con ella de esa forma. “Tenía lo que quería, el control de mi persona, de lo que era”, confesó.

¿Qué pasó en el bautizo del hijo de Ferka y Christian Estrada? y los problemas entre ellos por manutención

Aunque había dado información a cuenta gotas, Ferka dijo por primera vez qué fue lo que pasó en el bautizo de su hijo. La actriz indicó que estaba muy ocupada atendiendo a sus invitados por lo que su exsuegra se enfadó de que no le hiciera caso y la jaloneó diciéndole: “Yo soy más p3rra que tu Ferka”.

Según la polémica actriz, esto no le gustó y le puso un alto a la señora, así que Christian se metió y la ofendió diciendo: “con mi madre no, p3nd3ja”, así que rompieron su compromiso y comenzó el pleito por la manutención del pequeño.

Ferka y Christian Estrada no han podido arreglar sus diferencias / Facebook: María Fernanda Quiroz

Según comentó, hubo una trifulca entre familias en ese momento, pero ella cree que la señora tomó esa actitud porque Christian ya le había dado un anillo de compromiso y a pesar de que se llevaban muy bien, la señora habría estado enojada por el siguiente paso que estaban por tomar.

“Es una m3ntada de m4dre los hu3v0s que tiene para decir las tonterías que dice, yo no sé en qué realidad vive, pero eso de decir ‘me quito el pan de la boca, me enojo pero qué falsedad, no le da un peso, no dice ‘no tengo dinero, pero te doy en especie, leche, pañales, te pago el seguro médico’ ¡nada!”, comentó acerca del tema aclarando que ella no le pide más dinero del que es justo que reciba su hijo por parte de Christian.