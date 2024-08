Agustín comete indiscreción sobre Rebecca de Alba; ella dice: “No soy lesbiana”

Rebecca de Alba lanzó recientemente un mensaje que dio de qué hablar luego de que tras su rompimiento con Ricky Martin hace ya varios años, circularan rumores acerca de su orientación.

A través de Instagram escribió una extensa carta donde también dice que no va a mencionar quiénes han sido sus parejas formales o informales para “probar” a la sociedad que no tiene interés en personas de su mismo género.

“Les voy a platicar algo de mí; No soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay… No se pega, eh, no es gripe. Sé lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante”, comenzó.

Y continuó: “Jamás me imaginé que el ser una persona discreta reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir”.

Rebecca explicó que esto no era un mensaje para ofender a la comunidad, pero quería dejar claro quién es ella a pesar de que no piensa convencer a nadie con sus palabras: “Solamente estoy compartiendo. No estoy dando explicaciones. Tampoco le estoy faltando el respeto a quien haya elegido lo que quiera ser y sienta ser. Yo respeto SIEMPRE y soy solidaria”.

Rebecca y Ricky tuvieron un romance / TVNotas

“No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado, públicos o anónimos. Ni al caso. Gracias a mi familia que me educó con valores y la gran virtud de ser honesta y transparente”, continuó.

Finalizando: “Y gracias a ustedes por leer un texto que podría tomarse muy en serio pero no lo hagan, cero drama. Soy libre y relajada, mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida”.

Agustín habla de Rebecca de Alba en ‘La casa de los famosos México’

Este mensaje coincidió con una reciente revelación de Agustín, habitante de ‘La casa de los Famosos México’, quien le confesó a Adrián Marcelo que pasó una noche con ella ocho años atrás.

Aunque no quería dar muchos detalles, Agustín sí dijo que ni siquiera se pidieron el teléfono y fue cuestión de un momento porque al día siguiente no se vieron ni tuvieron más contacto, pero en su momento “hubo de todo”.

Durante la plática, Adrián Marcelo le dijo que la famosa era una figura “interesante” en su historial amoroso, aunque Agustín dijo que más bien había sido un “tache”.