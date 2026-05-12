Hermana de Cazzu lanza fuerte mensaje tras video de Christian Nodal y el cuarto de la pequeña: “Ese circo”

La relación entre Cazzu y Christian Nodal vuelve a la polémica, luego de que el cantante mostrara, mediante un pequeño video, el cuarto que tiene listo para su hija. Ante esto, la hermana de Cazzu, Flor, lanzó un polémico mensaje en redes sociales. ¿Qué decía?

Nodal y Cazzu / Redes sociales

¿Cómo es el cuarto que le preparó Christian Nodal a su hija?

Hace unos días se viralizó un video de la habitación que Christian Nodal preparó para su hija. El lugar destaca por sus colores rosados y por un gran mural inspirado en un paisaje desértico al atardecer, con montañas y cactus, un estilo visual relacionado con la personalidad y estética del cantante.

Dentro del cuarto se puede ver una cama personalizada con el nombre de la pequeña, así como una cuna adornada con un cobertor rosa de la Virgen de Guadalupe. También sobresalen varias lámparas con forma de nube que crean un ambiente similar al cielo. El espacio incluye además un clóset equipado con ropa, botas y diversos conjuntos preparados para las visitas de la niña.

Asimismo, destaca una pintura de un sol rodeado de nopales, una referencia simbólica al nombre de su hija, término de origen que ha vinculado con el dios Sol.

El propio Nodal mostró un emotivo mensaje hallado en un libro dentro del cuarto: “Poquito a poco el forajido soñador volvió.... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”, se lee.

El video, más allá de ser algo aplaudido por internautas, genero una gran cantidad de críticas. Al parecer, también generó molestia en la familia de su ex, Cazzu. ¿Por qué?

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¿La hermana de Cazzu se enojó por el video de Christian Nodal y el cuarto de la pequeña?

Lo que parecía ser una publicación enfocada en su faceta como padre terminó generando una nueva ola de especulaciones, después de que Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, compartiera un contundente mensaje en redes sociales que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida al sonorense.

Pocas horas después del revuelo generado por el video, Florencia Cazzuchelli publicó en sus historias de Instagram un mensaje que rápidamente se viralizó.

Dentro de un par de días (espero que antes) van a entender por qué tira esos manotazos de ahogado y arma todo ese circo. Esperen nomás. Flor Cazzuchelli

Aunque Florencia no mencionó directamente a Christian Nodal, miles de usuarios interpretaron sus palabras como una referencia clara al cantante y a la exposición del cuarto de la hija de Cazzu:



“Demasiado marketing de su parte”,

“Hace casi un año que no ve a la hija y cree que van a convivir más” y,

“Va a sacar canción para su hija, van a ver”.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han respondido públicamente a las declaraciones de Florencia. Tampoco Cazzu ha confirmado que la publicación estuviera dirigida al intérprete.

Lee: ¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza mensaje por el Día de las madres tras video en el cuarto de su hija

Flor la hermana de Cazzu, con indirecta para Nodal? 🤔 pic.twitter.com/mXLOcgcQHr — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) May 10, 2026

¿Christian Nodal se reencontró con su hija y con Cazzu recientemente?

El encuentro entre Christian Nodal y su hija se habría dado durante una pausa en la gira que Cazzu realizaba por Estados Unidos. Según informó Javier Ceriani, el cantante presuntamente apareció de manera inesperada en el hotel donde se encontraba hospedada la artista argentina.

“ Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a (su hija) ”, señaló el periodista.

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

Aunque aparentemente no existía un permiso establecido previamente, Cazzu habría optado por permitir el encuentro. De acuerdo con la versión difundida, el cantante subió hasta la habitación del hotel, donde pudo pasar tiempo con la pequeña, pero bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, señaló que el encuentro duró alrededor de dos horas, mismas en las que estuvo presente la cantante argentina:

Compartió con la niña. Fue todo tranquilo, no hubo mucha conversación ni mucha agresión… y finalmente Nodal se tuvo que ir. Javier Ceriani

Como último detalle, Javier Ceriani también comentó que hubo una solicitud hecha por Christian Nodal para llevarse a su hija a Disney, pero la moción no prospero.

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