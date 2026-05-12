¿Nodal quiso llevarse a su hija a Disney con Ángela Aguilar? Así aseguran fue el reencuentro con la bebé

El fin de semana, Christian Nodal se habría preparado con todo para reencontrarse con su hija, aprovechando que Cazzu estaba en Texas por su gira. Incluso mostró una habitación lista para recibir a la menor, lo que dejó ver que su intención era convivir con ella varios días. Pero la historia dio un giro inesperado.

En medio del pleito legal por custodia y manutención, el cantante sonorense presuntamente habría llegado sin aviso al hotel donde se hospedaba la trapera en Houston, logrando ver a la niña tras meses de distancia. Sin embargo, el encuentro no resultó como él esperaba: fue breve, bajo la mirada de Cazzu y sin posibilidad de llevarse a la menor.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la convivencia duró apenas dos horas y terminó con una despedida sin acuerdos. Un reencuentro discreto, tenso y cargado de polémica que vuelve a poner en el ojo del huracán la relación entre Nodal, Cazzu y su bebé.

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Nodal demanda a Cazzu / Redes sociales

¿Cómo dicen que fue el polémico encuentro de Christian Nodal con su hija y Cazzu en el hotel de Houston?

El reencuentro entre Christian Nodal y su hija ocurrió durante un descanso en la gira de Cazzu por Estados Unidos. De acuerdo con Javier Ceriani, el cantante presuntamente llegó sin previo aviso al hotel donde se hospedaba la argentina.

“Nodal se apareció en el lobby del hotel de Cazzu y quiso ver a (su hija)”, aseguró el periodista, detallando que la recepción alertó de inmediato a la intérprete.

Pese a que no existía una autorización formal, Julieta Cazzuchelli decidió permitir el acceso. Según lo relatado, el cantante subió a la habitación donde finalmente pudo convivir con su hija… pero bajo condiciones claras.

“Estoy en condiciones de confirmar que Julieta Cazzu dejó pasar a Christian a la habitación para que vea a su hija” Javier Ceriani

La convivencia duró aproximadamente dos horas y ocurrió con la cantante presente en todo momento. No hubo discusiones, pero tampoco cercanía suficiente como para que el intérprete se quedara más tiempo o conviviera a solas con la menor.

“Compartió con la niña. Fue todo tranquilo, no hubo mucha conversación ni mucha agresión… y finalmente Nodal se tuvo que ir”. Javier Ceriani

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¿Por qué Christian Nodal no tenía permiso legal para convivir con su hija y quería llevarla a Disney?

El supuesto reencuentro entre Christian Nodal y su hija ocurrió en medio del pleito legal con Cazzu por la custodia y manutención, un escenario que mantiene cualquier convivencia bajo estricta vigilancia. En ese contexto, el cantante habría llegado sin autorización ni acuerdo previo de visitas, lo que volvió su aparición totalmente inesperada y fuera de lo establecido. “No tenía derecho legal de ver a su hija, no tenía permiso de la mediadora, no tenía cita como padre legal”, afirmó el periodista Javier Ceriani.

Previo a este episodio, ambas partes ya habían sostenido una mediación virtual con abogados, donde Nodal planteó una petición que encendió la polémica: pasar varios días con su hija. El intérprete no solo buscaba convivir más tiempo, sino cumplir un plan específico. “Nodal había exigido con sus abogados, tres días para estar con su hija y llevarla a Disney”, reveló Ceriani.

Sin embargo, la propuesta no prosperó. Según lo expuesto, la mediadora consideró que la menor aún no tiene un vínculo cercano con su padre, por lo que separarla de su entorno podría afectarla emocionalmente. En su lugar, se sugirió un acercamiento paulatino mediante videollamadas para fortalecer el lazo. “Le ofrecieron… hacer FaceTime para que la niña se acostumbre y se empiece a familiarizar con ese rostro”, explicó el periodista, señalando que el cantante no habría aceptado esa condición.

¿La hija de Cazzu y Christian Nodal estaría en terapia? Revelan impacto emocional tras la separación

En medio de la controversia, otro dato que ha encendido las alarmas es que la hija de Cazzu y Christian Nodal presuntamente estaría recibiendo apoyo psicológico tras el complicado proceso familiar que enfrenta la pareja.

“La menor está yendo al psicólogo, porque ya está sufriendo las consecuencias de la ausencia de su padre”, aseguró el periodista Javier Ceriani, refiriéndose a la situación que vive la menor.

El comunicador también advirtió que una convivencia repentina o sin un proceso previo podría afectar emocionalmente a la hija de Cazzu y Nodal, considerando todo el contexto reciente. Cabe recordar que la ruptura entre ambos estuvo rodeada de polémica, especialmente cuando el cantante inició una nueva relación poco después.

A esto se suma un factor clave: la distancia. Mientras Nodal reside en Texas, la cantante argentina mantiene la custodia en Argentina, lo que ha complicado el vínculo. Incluso el propio intérprete ha reconocido que su agenda y la lejanía han dificultado una convivencia constante con la menor.