Mario Bautista confiesa cómo fue su relación con Karol Sevilla: ¿Nada más coqueteo y besitos?

Hace unos días, Mario Bautista sacó su nuevo sencillo al lado de Kimberly Loaiza, dedicado a las madres. Además, el próximo 17 de agosto se enfrentará en el ring con el influencer colombiano Westcol, en el evento ‘Supernova orígenes’.

Sobre este nuevo reto en su carrera, nos platicó: “Es mi primera pelea. Verán a un boxeador preparado, disciplinado, listo para todo. Nunca había entrenado. Empiezo desde cero”.

¿Mario Bautista ha querido abandonar su carrera?

Mario nos contó que ya tiene 12 años de carrera: “Trabajo desde los 17 y estoy muy agradecido con el camino recorrido. Estoy muy bendecido y emocionado de seguirlo construyendo, creando y disfrutándolo. El camino no ha sido fácil. Todos tenemos nuestros retos. Lo importante es cómo los recibas y desde dónde los veas para poder cruzarlos”.

“Alguna vez he pensado en tirar la toalla, pero a la vez siempre hay una voz dentro que me dice: ‘Esta es la vida que querías, la que elegiste, así que disfrútala’. En lo personal, deseo formar mi familia, aunque para tener hijos quiero esperarme 10 años más. Mi papá me tuvo cuando tenía 47, entonces no tengo prisa. Sí busco a una mujer que sea una gran compañera, que nos potenciemos los 2, que sea un trabajo en equipo, que ella saque mi mejor versión y viceversa”.

¿Mario Bautista sí tuvo relación con Karol Sevilla?

Le preguntamos sobre la relación que tuvo con Karol Sevilla el año pasado. Nos respondió: “Hubo nada más coqueteo, besitos. Fue una cosa hermosa. Ya no se concretó, porque los 2 estamos muy enfocados en el trabajo y no iba por ahí". La realidad es que Karol empezó a andar con el jugador del futbol ‘Club Juárez’, Diego Monrroy, con quien hasta la fecha sigue muy feliz.

La trayectoria de Mario Bautista:



En 2014 comenzó a destacar en redes sociales. En ese entonces era uno de los artistas mexicanos con mayor número de seguidores.

Inició oficialmente como cantante en 2015, cuando firmó con ‘Warner Music Group’.

En 2019 quedó en tercer lugar del programa ¿Quién es la máscara?, con el personaje de ‘Cebra’.

En 2021 lanzó su tema ‘Brindo’, que se convirtió en todo un éxito, con más de 45 millones de vistas en youtube.

Karol ha destacado como actriz:

Apareció por primera vez en 2008 en la telenovela ‘Querida enemiga’.

En 2015 saltó a la popularidad mundial al ser elegida como protagonista de la serie ‘Soy luna’.

En 2019 fue jurado del programa ‘Pequeños gigantes.

Ha tenido gran éxito en su carrera musical con canciones como ‘Tu besos’ y ‘Nadie te entiende’.

¿Cómo superó Mario Bautista su escándalo por abuso?

En 2020, Mario vivió un momento muy difícil, cuando fue acusado de abuso s... a menores, delito del que finalmente quedó libre de cargos: “Quedé muy agradecido con la vida, porque me enseñó que la verdad siempre triunfa. Salí adelante tranquilo. Dicen que el que nada debe nada teme. Cuando salió esa noticia, sí dije: ‘mi3rd4 qué raro’. Pedí que me pusieran las pruebas, ya que sabía que no había pasado. Era imposible”.

“Lo sentí como ser parte de una figura pública. Yo tampoco culpo a las niñas (que lo acusaron). Ellas no eran conscientes de lo que hacían. Vi muchas cosas que dije: ‘Qué tristeza’. Para nada pensé en dejar la carrera. Todo lo que he construido es más valioso que cualquier escándalo”.

“A la gente que atraviesa un momento difícil, sólo les digo: ‘El sol siempre sale. Cuando cruzamos por esos instantes es que la vida nos quiere enseñar algo que tenemos que reconocer, aceptar, y trascenderlo. Así es como conquistamos todos esos miedos y cosas que se presentan en el camino. Tengan fe y confíen en ustedes’”, concluyó.