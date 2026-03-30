El Bogueto presume por primera vez a su bebé ¡y su carriola Gucci de miles de pesos! ¿Cuál es su costo?

Justo cuando parecía que el Bogueto, cantante de genero urbano Bogueto estaba enfocado únicamente en su nueva música, y en la conversación que generó el beso con otro hombre en el video de su canción “Cállate y bésame”, el reguetonero volvió a ser tendencia, pero ahora por una razón muy distinta. Una postal familiar junto a Ximena Flores y su pequeña hija derritió a muchos, aunque también desató polémica por el lujo que rodea a la bebé, especialmente una carriola Gucci valuada en miles de pesos.

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El Bogueto y su novia Ximena.

¿El Bogueto presentó por primera vez a su hija en redes sociales?

El Bogueto volvió a sacudir a sus seguidores al dejarse ver por primera vez en una imagen familiar junto a su pareja, Ximena Flores, y su hija recién nacida. La fotografía, compartida por Ximena, muestra al cantante de reguetón mexa en una faceta completamente distinta a la que suele proyectar en escenarios y videoclips: la de un padre amoroso, relajado y orgulloso de su nueva familia.

La imagen no tardó en viralizarse, ya que hasta ahora ambos habían mantenido gran discreción sobre su vida como padres. Rodeados de sus mascotas y enfundados en atuendos de lujo, el Bogueto y Ximena Flores confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la llegada de su hija marcó un antes y un después en su relación y en la vida personal del artista.

Fue la propia Ximena quien acompañó las fotografías con un mensaje cargado de emoción y amor, escribiendo:

“No puedo comparar este amor con nada en el mundo, ¿ya escucharon el disco? ¿Cuál fue su canción favorita? La mía Ce...”, dejando claro que su hija se ha convertido en su mayor inspiración.

Aunque la ternura del momento fue evidente para muchos fans, la publicación no estuvo exenta de críticas. Parte del debate surgió porque la familia aparece vestida completamente de Gucci, lo que algunos usuarios interpretaron como una muestra excesiva de ostentación, especialmente tratándose de una bebé.

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¿Cuánto cuesta la carriola Gucci de la bebé de el Bogueto y qué otros lujos llamó la atención de la fotografía familiar?

Sin duda, uno de los detalles que más comentarios generó de la foto familia de el Bogueto fue la carriola estilo bambineto que aparece junto a la pequeña. Se trata de una exclusiva pieza de la casa de moda Gucci, cuyo precio supera los 124 mil pesos mexicanos, convirtiéndose en el foco principal de la polémica.

Pero, la carriola no fue el único lujo presente. el Bogueto lució un outfit compuesto por un pantalón con valor aproximado de 25 mil pesos, una gorra de 9,300 pesos y sandalias de 8,130 pesos. Por su parte, Ximena Flores optó por un vestido clásico y sandalias Gucci con un precio cercano a los 12,500 pesos.

La bebé tampoco pasó desapercibida, ya que además de la costosa carriola, fue arropada con una manta Gucci valuada en aproximadamente 10 mil pesos, detalle que dividió opiniones entre quienes celebran el éxito del artista y quienes critican el exceso.

A pesar del ruido, la pareja no ha respondido directamente a las críticas y ha optado por enfocarse en disfrutar esta nueva etapa familiar.

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